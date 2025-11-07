Seat kracht in Opel: Vorfahrtsfehler verursacht heftigen Schaden

Salzwedel-Ritze - Im Altmarkkreis Salzwedel hat es am Donnerstagmorgen mächtig gekracht. Ein Vorfahrtsfehler führte zu einem hohen Schaden.

Der Opel wurde bei dem Unfall von der Fahrbahn gestoßen. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, war eine 27-Jährige mit ihrem Seat gegen 8 Uhr auf der K1002 von Ritze in Richtung Salzwedel unterwegs.

An einer abgeknickten Vorfahrtsstraße wollte die Fahrerin geradeaus in Richtung B190 fahren, wobei sie jedoch einen vorfahrtsberechtigten Opel übersah.

Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Bei dem Crash wurde der 42-Jährige mit seinem Opel von der Fahrbahn gestoßen.

Nach Angaben der Polizei blieben die beiden Autofahrer unverletzt.