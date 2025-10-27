Skoda kracht in VW: Drei Menschen verletzt, darunter ein Kind
Köckte - In Köckte, einem Ortsteil von Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel), wurden am Samstagnachmittag drei Menschen bei einem Unfall verletzt, darunter ein Kind.
Nach Angaben der Polizeiinspektion Stendal war eine 85-Jährige mit ihrem Skoda gegen 14 Uhr auf der Straße "Mühlenberg" in Richtung Peckfitz unterwegs.
Als die Rentnerin an der Kreuzung zur L20 links in Richtung Trippigleben abbiegen wollte, übersah sie jedoch einen vorfahrtsberechtigten VW einer 35-Jährigen.
Ein Zusammenstoß der beiden Autos konnte nicht mehr verhindert werden. Bei dem Crash wurden die VW-Fahrerin und ein ebenfalls im Auto befindlicher Fünfjähriger verletzt.
Auch die Skoda-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Alle Geschädigten wurden anschließend in Krankenhäuser transportiert.
Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Unfallstelle musste für etwa 30 Minuten gesperrt bleiben.
Titelfoto: 123rf/amitdnath