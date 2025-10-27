Skoda kracht in VW: Drei Menschen verletzt, darunter ein Kind

Köckte - In Köckte, einem Ortsteil von Gardelegen ( Altmarkkreis Salzwedel ), wurden am Samstagnachmittag drei Menschen bei einem Unfall verletzt, darunter ein Kind.

Alle drei Unfallopfer mussten in Krankenhäuser gebracht werden. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Nach Angaben der Polizeiinspektion Stendal war eine 85-Jährige mit ihrem Skoda gegen 14 Uhr auf der Straße "Mühlenberg" in Richtung Peckfitz unterwegs.

Als die Rentnerin an der Kreuzung zur L20 links in Richtung Trippigleben abbiegen wollte, übersah sie jedoch einen vorfahrtsberechtigten VW einer 35-Jährigen.

Ein Zusammenstoß der beiden Autos konnte nicht mehr verhindert werden. Bei dem Crash wurden die VW-Fahrerin und ein ebenfalls im Auto befindlicher Fünfjähriger verletzt.

Auch die Skoda-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Alle Geschädigten wurden anschließend in Krankenhäuser transportiert.