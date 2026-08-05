Tragisches Unglück: Hyundai kracht in Linienbus, Fahrer stirbt an Unfallstelle

Aschersleben - Auf einer Bundesstraße in Aschersleben ( Salzlandkreis ) wurde am Mittwochmorgen eine Person bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Linienbus tödlich verletzt.

Der Hyundai geriet in den Gegenverkehr und fuhr in einen Linienbus. © Polizeiinspektion Magdeburg

Ersten Informationen der Polizeiinspektion Magdeburg zufolge ereignete sich das tragische Unglück gegen 7 Uhr auf der B180 nahe Aschersleben.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Hyundai befuhr die Strecke in Richtung Winningen. Aus ungeklärter Ursache geriet er jedoch während der Fahrt in den Gegenverkehr, wo er mit einem Linienbus kollidierte.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich der Bus in einer Leerfahrt, sodass sich keine Fahrgäste an Bord befanden.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde der 56-jährige Busfahrer aus Oschersleben bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Für den Hyundai-Fahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.