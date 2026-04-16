Überholmanöver missglückt: Mazda rast in Traktor, Fahrerin verletzt

Jeeben - Zwischen den Ortsteilen Jeeben und Beetzendorf ( Altmarkkreis Salzwedel ) hat es am Mittwochnachmittag heftig gekracht. Ein Auto ist mit einem Traktor zusammengestoßen.

Der Mazda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Ein 19-Jähriger befuhr laut dem Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit seiner Zugmaschine samt Anhänger die Landstraße 19 in Richtung Beetzendorf.

Hinter ihm war eine 37-Jährige mit ihrem Mazda in dieselbe Richtung unterwegs.

Als der junge Traktorfahrer nach links auf einen Feldweg einbiegen wollte, übersah er jedoch die Autofahrerin, die ihn gerade überholen wollte.

Es kam zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei die 37-Jährige leicht verletzt wurde und zur weiteren Behandlung in das Altmarkklinikum gebracht werden musste. Der 19-Jährige blieb unverletzt.