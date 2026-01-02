Unfall nach Alkoholfahrt: Geländewagen kracht gegen Baum, Fahrer verletzt

Blankenburg - An Neujahr wurde ein 55-Jähriger bei einem Unfall in Blankenburg ( Landkreis Harz ) verletzt. Der Mann soll während der Fahrt unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Die Polizei stellte bei dem Fahrer einen Alkoholgeruch fest. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der später Verunfallte war nach Angaben des Polizeireviers Harz am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Hasselfelder Straße in Blankenburg unterwegs gewesen.

Plötzlich kam der Fahrer mit seinem Geländewagen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst eine Straßenlaterne.

Beim Versuch, sein Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen, kam er jedoch erneut von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

Durch den Crash wurde der 55-Jährige leicht verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten bei dem Mann einen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab wenig später einen Wert von 2,14 Promille.

Zu weiteren Überprüfung wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht.