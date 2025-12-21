Unglück in Stendal: 13-Jähriger durch Polenböller schwer verletzt

Stendal - Ein 13-Jähriger wurde bei der Explosion eines illegalen Feuerwerkskörpers in Stendal ( Sachsen-Anhalt ) am Samstagnachmittag schwer verletzt.

Der Junge wurde im Gesicht und an den Händen verletzt. (Symbolbild) © infinitumprodux/123RF

Mehrere Kinder sollen laut dem Polizeirevier Stendal versucht haben, einen sogenannten "Polenböller" anzuzünden.

Da der Böller beim ersten Versuch nicht vollständig explodiert war, wollte der 13-Jährige diesen erneut anfachen.

Dieser ging daraufhin sofort in die Luft und verletzte das Kind schwer am Gesicht und an den Händen.

Nach dem Vorfall wurde der Junge mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, erklärte die Polizei.