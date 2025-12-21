Unglück in Stendal: 13-Jähriger durch Polenböller schwer verletzt

In Stendal wurde ein Kind durch einen illegalen Böller schwer verletzt. Ein Hubschrauber brachte den Jungen in eine Spezialklinik.

Von Sophie Marie Kemnitz

Stendal - Ein 13-Jähriger wurde bei der Explosion eines illegalen Feuerwerkskörpers in Stendal (Sachsen-Anhalt) am Samstagnachmittag schwer verletzt.

Der Junge wurde im Gesicht und an den Händen verletzt. (Symbolbild)
Der Junge wurde im Gesicht und an den Händen verletzt. (Symbolbild)  © infinitumprodux/123RF

Mehrere Kinder sollen laut dem Polizeirevier Stendal versucht haben, einen sogenannten "Polenböller" anzuzünden.

Da der Böller beim ersten Versuch nicht vollständig explodiert war, wollte der 13-Jährige diesen erneut anfachen.

Dieser ging daraufhin sofort in die Luft und verletzte das Kind schwer am Gesicht und an den Händen.

Bund und Land fördern Brockenumbau mit 1,8 Millionen Euro
Harz Bund und Land fördern Brockenumbau mit 1,8 Millionen Euro

Nach dem Vorfall wurde der Junge mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, erklärte die Polizei.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass in Deutschland nicht zugelassene Feuerwerkskörper nicht den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen.

Titelfoto: infinitumprodux/123RF

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt Unfall: