Von Sonne geblendet: Harzer Schmalspurbahn nascht Auto auf

Wernigerode - An einem Bahnübergang in Wernigerode ( Harz ) ist am Donnerstagnachmittag eine Harzer Schmalspurbahn mit einem Auto zusammengestoßen.

Der Zugführer versucht noch zu bremsen. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Gegen 16 Uhr wollte eine 39-Jährige mit ihrem Auto den unbeschrankten Bahnübergang zwischen der Straße "Wiesenhang" und Kirchstraße überqueren, so das Polizeirevier Harz.

Vorsichtig näherte sie sich dem Übergang. Nach Angaben der Fahrerin bemerkte sie jedoch wegen der tief stehenden Sonne die herannahende Harzer Schmalspurbahn nicht.

Als sie die Bahn bemerkte, war es jedoch schon zu spät. Die Autofahrerin konnte ihren Wagen nicht mehr aus der Gefahrenzone bringen.

Der Zugführer leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.