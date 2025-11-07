Von Sonne geblendet: Harzer Schmalspurbahn nascht Auto auf

Am Donnerstag ist eine Harzer Schmalspurbahn in ein Auto gefahren. Grund für den Unfall soll die Sonne gewesen sein.

Von Sophie Marie Kemnitz

Wernigerode - An einem Bahnübergang in Wernigerode (Harz) ist am Donnerstagnachmittag eine Harzer Schmalspurbahn mit einem Auto zusammengestoßen.

Der Zugführer versucht noch zu bremsen. (Archivbild)
Der Zugführer versucht noch zu bremsen. (Archivbild)  © Matthias Bein/dpa

Gegen 16 Uhr wollte eine 39-Jährige mit ihrem Auto den unbeschrankten Bahnübergang zwischen der Straße "Wiesenhang" und Kirchstraße überqueren, so das Polizeirevier Harz.

Vorsichtig näherte sie sich dem Übergang. Nach Angaben der Fahrerin bemerkte sie jedoch wegen der tief stehenden Sonne die herannahende Harzer Schmalspurbahn nicht.

Als sie die Bahn bemerkte, war es jedoch schon zu spät. Die Autofahrerin konnte ihren Wagen nicht mehr aus der Gefahrenzone bringen.

Dacia kracht frontal in Lkw: Frau (†68) stirbt neben Enkelin
Sachsen-Anhalt Unfall Dacia kracht frontal in Lkw: Frau (†68) stirbt neben Enkelin

Der Zugführer leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

An dem VW sowie am Zug entstanden Sachschäden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Zug setzte seine Fahrt nach kurzer Unterbrechung fort.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt Unfall: