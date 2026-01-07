Winterwetter fordert seinen Tribut: Polizei meldet zahlreiche Unfälle

Altmarkkreis Salzwedel - In den vergangenen Tagen hat es im Altmarkkreis Salzwedel vermehrt Unfälle wegen Schnee und Glätte gegeben.

Ein Transporterfahrer kam wegen Schneematsch von der Fahrbahn ab. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Zunächst krachte es laut dem Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel am Montagnachmittag in Kassieck.

Hier kam ein 36-jähriger Transporterfahrer auf der K1095 in Richtung Lindstedt von Schneematsch sowie unangepasster witterungsbedingter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, erklärte die Polizei.

Anschließend kollidierte der Wagen mit einem Baum und kam erst auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, am Transporter entstand jedoch ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Am Dienstag ereigneten sich zwei weitere Unfälle in Zusammenhang mit den Wetterbedingungen.

In den frühen Morgenstunden verunglückte zunächst ein 19-Jähriger mit einem VW Touran auf der B188 in Richtung Taterberg. In einer Linkskurve kam er aufgrund der glatten Fahrbahn von der Straße ab und krachte mit einem Verkehrsschild und der Leitplanke zusammen. Der junge Fahrer blieb unverletzt.