Blitzer-Gate um Feuerwehrmann: Ordnungsamts-Chef muss gehen, kassiert aber weiter

32.716 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nachdem der Blitzer von Feuerwehrmann Ray Lange für Aufsehen gesorgt hatte, zog Tauchas Bürgermeister Tobias Meier entsprechende Konsequenzen.

Von Emily Mittmann

Taucha - Nachdem der Blitzer des sächsischen Feuerwehrmanns Ray Lange (55) in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt hatte, zog Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) nun entsprechende Konsequenzen.

Wegen eines Blitzers während einer Einsatzfahrt sollte Feuerwehrmann Ray Lange (55) zur Kasse gebeten werden.
Wegen eines Blitzers während einer Einsatzfahrt sollte Feuerwehrmann Ray Lange (55) zur Kasse gebeten werden.  © Heiko Rebsch/dpa

Ein einmonatiges Fahrverbot sowie sage und schreibe 369 Euro sollte Feuerwehrmann Ray Lange (55) ein Blitzer während einer Einsatzfahrt kosten.

Nachdem der 55-Jährige vor wenigen Wochen vor dem Eilenburger Amtsgericht freigesprochen worden war, wurde der Fall zumindest gerichtlich abgeschlossen.

Doch nicht für Tauchas Stadtverwaltung. Im Zusammenhang mit dem Blitzer-Gate kündigte der Bürgermeister der nordsächsischen Stadt nun Konsequenzen innerhalb der Verwaltung an.

Mitten in der Nacht: Anwohner nach Bombenfund in sächsischer Gemeinde evakuiert
Sachsen Mitten in der Nacht: Anwohner nach Bombenfund in sächsischer Gemeinde evakuiert

Um das Vertrauen in die Stadtverwaltung aufrechtzuerhalten, müssten einzelne Fachverfahren und interne Abläufe verbessert werden, so der FDP-Politiker gegenüber dem Stadtanzeiger.

Neubesetzung und Umstrukturierung in Taucha

Im Zusammenhang mit dem Blitzer-Gate kündigte Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) Veränderungen in der Stadtverwaltung an.
Im Zusammenhang mit dem Blitzer-Gate kündigte Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) Veränderungen in der Stadtverwaltung an.  © Lutz Brose

Wie unter anderem "Taucha kompakt" berichtet, bedeute dies, dass zum einen die größten Fachbereiche der Stadt neu aufgestellt werden.

So gehe der Fachbereich "Öffentliche Sicherheit und Soziales" in den neuen Bereich "Bürgerdienste" über.

Abgesehen davon soll aber auch die Leitung dessen neu besetzt werden. Der bisherige Fachdienstleiter Jens Rühling, der ohnehin zum 30. Juni 2027 in den Ruhestand getreten wäre, soll im Zuge der organisatorischen Veränderungen schon zum Jahresbeginn von seinen Dienstaufgaben befreit werden. Nichtsdestotrotz erhalte Rühling noch bis zu seinem Ausscheiden weiterhin seine Bezüge.

Mehr Ausländer wollen in Sachsen arbeiten
Sachsen Mehr Ausländer wollen in Sachsen arbeiten

Zu Beginn des Blitzer-Dramas hatte Bürgermeister Meier noch gegenüber mehreren Medien beteuert, dass die Feuerwehr bei Einsätzen zwar Sonderrechte habe, dies jedoch nicht bedeute, dass alle Regeln außer Kraft gesetzt seien.

Titelfoto: Bildmontage: Heiko Rebsch/dpa, Lutz Brose

Mehr zum Thema Sachsen: