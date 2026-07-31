Blitzer-Gate um Feuerwehrmann: Ordnungsamts-Chef muss gehen, kassiert aber weiter

Taucha - Nachdem der Blitzer des sächsischen Feuerwehrmanns Ray Lange (55) in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt hatte, zog Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) nun entsprechende Konsequenzen.

Wegen eines Blitzers während einer Einsatzfahrt sollte Feuerwehrmann Ray Lange (55) zur Kasse gebeten werden. © Heiko Rebsch/dpa

Ein einmonatiges Fahrverbot sowie sage und schreibe 369 Euro sollte Feuerwehrmann Ray Lange (55) ein Blitzer während einer Einsatzfahrt kosten.

Nachdem der 55-Jährige vor wenigen Wochen vor dem Eilenburger Amtsgericht freigesprochen worden war, wurde der Fall zumindest gerichtlich abgeschlossen.

Doch nicht für Tauchas Stadtverwaltung. Im Zusammenhang mit dem Blitzer-Gate kündigte der Bürgermeister der nordsächsischen Stadt nun Konsequenzen innerhalb der Verwaltung an.

Um das Vertrauen in die Stadtverwaltung aufrechtzuerhalten, müssten einzelne Fachverfahren und interne Abläufe verbessert werden, so der FDP-Politiker gegenüber dem Stadtanzeiger.