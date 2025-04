Die bittere Realität: Zahlen und Fakten zu Tierversuchen in Sachsen

Sachsen - Alljährlich müssen unter sächsischen Dächern mehr als 100.000 fühlende Lebewesen Tierversuche über sich ergehen lassen, teils unter erheblichen Qualen. Ihre Leiden geschehen im Namen der Wissenschaft und - so sagt man - zum Wohle der Menschen. Etwa für die Entwicklung neuer Medikamente. Die meisten Versuchstiere überleben die Tortur nicht. Gelegentlich müssen die Forscher von einer Kommission in ihrem Tatendrang gebremst werden.

Weil sie zu Lebensbeginn nahezu durchsichtig sind, kann der Untersuchende in sie hineinsehen.

Die am meisten genutzten Labortiere sind Nager wie Mäuse (112.101) und Ratten (1485). Aber auch Zebrafische (8103) sind bei sächsischen Forschern beliebt, da etwa 70 Prozent ihrer Gene in ähnlicher Weise auch beim Menschen vorkommen.

Hingegen stieg die Zahl der für die Labore gezüchteten "Überschusstiere", welche dann nicht für wissenschaftliche Zwecke genutzt und getötet wurden, von 80.023 auf 109.132 - so die Statistik des Bundesinstitutes für Risikobewertung.

Im Jahr 2023 meldeten die sächsischen Forschungseinrichtungen in 549 laufenden Verfahren die Versuche an 126.522 Tieren, etwas weniger als im Vorjahr (133.320).

Erst wenn die Geschwulst eine gewisse und wohl nicht sehr schmerzfreie Größe hat, wird der pharmakologische Wirkstoff mit all seinen Nebenwirkungen getestet.

Weitere Tiere für Versuche waren 2023 in Sachsen 222 Rinder, 53 Schafe, 50 Hühner, 26 Pferde, 13 Kaninchen und 11 Hunde - von Katzen hielten sich die Wissenschaftler wie schon im Vorjahr fern.

Lebewesen, die der Natur entnommen wurden, werden - sofern noch gesund - wieder in diese entlassen. Selten kommt ein Versuchstier in eine Pflegefamilie.

Den Aufbau sämtlicher in Deutschland genehmigten Tierversuche findet man bei animaltestinfo.de - keine sehr bekömmliche Kost, falls man einigermaßen empathisch ist.

In Sachsen führen sieben Einrichtungen Tierversuche durch: die Unis in Dresden und Leipzig , das Fraunhofer-Institut, die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), das LUPUS Institut für Wolfsmonitoring und -forschung sowie das Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik.

Nager wie Mäuse und Ratten sind die am meisten genutzten Labortiere. © imago/CTK Photo

Vor der endgültigen Genehmigung berät eine von der Staatsregierung eingesetzte Tierversuchskommission, zu der vier Wissenschaftler und zwei Vertreter von Tierschutzorganisationen gehören, über den Antrag.

So wurde 2024 ein Vorhaben aus ethischen Gründen komplett abgelehnt und 23 weitere Anträge mit Auflagen versehen.

Die Einhaltung wird überprüft. Linda Simon: "Im Jahr 2024 wurden insgesamt 15 Kontrollen in Forschungseinrichtungen durchgeführt, davon drei unangekündigt." Zwar wurden gelegentlich Defizite in der Bestandsdokumentation und in den versuchsbegleitenden Aufzeichnungen beanstandet, gravierende Verstöße wurden nicht entdeckt.

Die sächsischen Forschungsinstitute betonen auf ihren Webseiten, dass sie das Leiden der Tiere möglichst gering zu halten versuchen und immer öfter auf alternative Versuchsmethoden zurückgreifen - etwa im Labor nachgezüchtete Zellkulturen und Organe. Vor der Zulassung eines neuen Medikamentes sind Tierversuche allerdings gesetzlich vorgeschrieben.

Und die Anpassung der Gesetze an den neuesten Stand der Wissenschaft erfolgt nur schleppend.