Vom Ossi zum Aussie: Diese Liebesgeschichte stellt eine sächsische Familie auf den Kopf
Markranstädt/Brisbane (Australien) - Manchmal reichen drei Tage, um ein ganzes Leben zu verändern. Für Denise Hahn (37) begann alles auf einer Backpacking-Reise in Thailand und endet nun mit einem One-Way-Ticket nach Australien. Was wie ein Urlaubsflirt begann, wird im September zur großen Liebe fürs Leben.
Als Denise im vergangenen Sommer allein nach Thailand aufbrach, wollte sie eigentlich nur ihre Komfortzone verlassen. Doch schon am dritten Tag lernte sie den Australier Damon (47) kennen.
"Wir haben dort eigentlich nur drei Tage miteinander verbracht und sind trotzdem in Kontakt geblieben. Uns war sofort klar, dass wir uns wiedersehen wollen", erzählt Denise TAG24.
Die Distanz zwischen Deutschland und Australien war eine Herausforderung. "Mit der Zeitverschiebung war es wirklich schwer. Aber wir haben jeden Tag Kontakt gehalten." Wenige Monate später flog Denise zu Besuch nach Australien. "Vom ersten Tag an war klar, dass eine Fernbeziehung für uns nicht funktioniert."
Auch ihre große Schwester Mandy Hofmann (43) hatte früh eine Ahnung. Als Denise aus Thailand zurückkam und ihr alles erzählte, dachte sie sofort: "Die wandert aus." Als ihre kleine Schwester später ein Familienmeeting ankündigte, um eine wichtige Neuigkeit zu verkünden, kam Mandy ihr sogar zuvor. "Meine erste Reaktion war eigentlich: Ich wusste es."
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Auf einmal ging alles ganz schnell
Im April folgte dann der romantische Höhepunkt. Im Suncorp Stadium in Brisbane, während eines Rugby-Spiels, ging Damon vor Denise auf die Knie. "Das war schon ein bisschen filmmäßig", sagt sie lachend.
Eigentlich wollten die beiden erst nächstes Jahr heiraten. Doch wegen Visa- und Behördenvorgaben musste alles plötzlich viel schneller gehen. "Wir haben uns mit Agenten getroffen und wegen des Visums beraten lassen. Dann hieß es, dass vieles einfacher wird, wenn wir vorher heiraten." Ein Haus haben die beiden auch schon.
Jetzt bleibt der Familie nur wenig Zeit für die Vorbereitungen. Am 27. August steigt Denise mit ihrer sechsjährigen Tochter in den Flieger Richtung Australien. Am 12. September wird geheiratet.
Und Denise spürt so ein wenig die Zerrissenheit. "Gerade sind es total gemischte Gefühle. Ich freue mich unglaublich. Aber jedes Mal, wenn ich meine Familie sehe, wird mir bewusst, was ich zurücklasse. Es ist ein mutiger Schritt, aber auch mit viel Verlust verbunden." Um alle Kosten stemmen zu können, hofft die Familie nun auf Spenden.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/filedimage/privat