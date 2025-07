Elbe für den Güterverkehr nicht mehr nutzbar?

In Magdeburg hat der Pegelstand wohl einen neuen Negativrekord geknackt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Trotz Investitionen in Höhe von rund 430 Millionen Euro zwischen 2013 und 2022 für Unterhalt und Ausbau der Wasserstraße habe sich die Lage nicht verbessert.

"Es fehlen also nicht nur Wasser, sondern auch die Güterschiffe", kritisierte Ekardt. Weitere Baumaßnahmen brächten ohne ausreichenden Wasserstand keine Verbesserung, richteten aber Schäden an sensiblen Ökosystemen wie Auenwäldern an. Ein Umdenken in der Elbe-Politik sei unausweichlich.

Erst am Donnerstag war der Wasserstand an der Elbe in Magdeburg voraussichtlich auf einen historischen Tiefstwert gefallen. Am Pegel Strombrücke wurden 44 Zentimeter gemessen – möglicherweise ein neuer Negativrekord.

Der bisherige Tiefstand lag bei 45 Zentimetern im Sommer 2019. Allerdings handele es sich dabei um einen Tagesdurchschnittswert. Die statistische Auswertung laufe noch, teilte die Bundesanstalt für Gewässerkunde mit.

Es deute jedoch alles darauf hin, dass der bisherige Tiefstand unterschritten wurde.