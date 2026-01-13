Endstation A4-Parkplatz: Polizei zieht Lkw-Laster aus dem Verkehr

Rossau - Bei dieser Verkehrskontrolle kam einiges zu Tage: Die Polizei hielt am Montagmorgen einen Lkw auf einem Parkplatz der A4 bei Rossau ( Landkreis Mittelsachsen ) an. Der Laster hatte zwei Lkw-Führerhäuser geladen, die die zulässigen Maße überschritten. Zudem war der Fahrer (36) zu schnell unterwegs und hatte seine Ruhezeiten nicht eingehalten.

Die Polizei zog einen Lkw aus dem Verkehr, der zwei Führerhäuser geladen hatte. Diese ragten aus der Ladefläche heraus. © Polizei

Der Lkw war den Beamten gegen 6 Uhr aufgefallen. Die Polizisten leiteten das Fahrzeug auf den A4-Parkplatz "Rossauer Wald". Dort wurde der Laster einer genauen Kontrolle unterzogen.

"Der Auflieger war mit zwei Lkw-Führerhäusern beladen, wodurch die zulässigen Abmessungen überschritten waren", so eine Polizeisprecherin.

Die erlaubte Höhe von 4 Metern sowie die Breite von 2,55 Metern und Länge von 16,50 Meter wurden jeweils um über 30 Zentimeter überschritten - die Ladung ragte teilweise aus der Ladefläche heraus.

"Eine Genehmigung für diese Überschreitungen konnte der Fahrer nicht vorweisen", so die Polizei.