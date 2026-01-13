Endstation A4-Parkplatz: Polizei zieht Lkw-Laster aus dem Verkehr
Rossau - Bei dieser Verkehrskontrolle kam einiges zu Tage: Die Polizei hielt am Montagmorgen einen Lkw auf einem Parkplatz der A4 bei Rossau (Landkreis Mittelsachsen) an. Der Laster hatte zwei Lkw-Führerhäuser geladen, die die zulässigen Maße überschritten. Zudem war der Fahrer (36) zu schnell unterwegs und hatte seine Ruhezeiten nicht eingehalten.
Der Lkw war den Beamten gegen 6 Uhr aufgefallen. Die Polizisten leiteten das Fahrzeug auf den A4-Parkplatz "Rossauer Wald". Dort wurde der Laster einer genauen Kontrolle unterzogen.
"Der Auflieger war mit zwei Lkw-Führerhäusern beladen, wodurch die zulässigen Abmessungen überschritten waren", so eine Polizeisprecherin.
Die erlaubte Höhe von 4 Metern sowie die Breite von 2,55 Metern und Länge von 16,50 Meter wurden jeweils um über 30 Zentimeter überschritten - die Ladung ragte teilweise aus der Ladefläche heraus.
"Eine Genehmigung für diese Überschreitungen konnte der Fahrer nicht vorweisen", so die Polizei.
Ruhezeiten nicht eingehalten, zu schnell unterwegs: Lkw-Fahrer und Unternehmer bekommen Ärger
Doch damit nicht genug: Bei einer genaueren Überprüfung des Fahrtenschreibers kam heraus, dass der türkische Laster-Fahrer statt den erlaubten 80 km/h zeitweise mit bis zu 100 km/h deutlich zu schnell unterwegs war.
Zudem hatte er seine Lenk- und Ruhezeiten nicht ordnungsgemäß eingehalten (maximal neun Stunden, zweimal die Woche zehn Stunden am Stück).
Mit der Ladung durfte der 36-Jährige nicht weiterfahren. Zudem folgte eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. "Auch auf den Unternehmer kommt eine Anzeige, unter anderem wegen den nicht genehmigten unzulässigen Abmessungen, zu", teilt die Polizei mit.
Die Beamten kontrollieren regelmäßig Fahrzeuge an der A4 in Sachsen. Immer wieder kommen dabei massive Mängel zum Vorschein, auch überladene Transporter oder Lkws sind keine Seltenheit.
Titelfoto: Polizei