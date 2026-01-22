Die Marmeladenkönigin verrät das Rezept, mit dem sie die Krone holte

Oberlungwitz - Wenn die Apfelsinen am saftigsten sind, startet bei Beate Groß (64) die Saison: "Orangenmarmelade ist die erste und die letzte Sorte im Jahr, die ich zubereite", sagt die Oberlungwitzerin, die in Schönheide mit genau diesem Rezept zur erzgebirgischen Marmeladenkönigin gekürt wurde.

Mmmmh! Beate Groß (64) ist zufrieden mit dem Geschmack. © Uwe Meinhold

TAG24 durfte zuschauen, wie der königlich-köstliche Fruchtaufstrich gekocht wird, mit dem der Winter nach Sommer schmeckt: Gelierzucker, gespülte Gläser, eine große Schüssel unbehandelter Apfelsinen - schon kann es losgehen.

"Ich schäle eine dünne Schicht der äußeren Schale ab und schneide sie in feine Streifen", sagt Beate Groß und verrät damit ihren Trick, der die Marmelade besonders aromatisch macht.

Wie viel davon genommen wird, ist Geschmackssache. "Ich finde einen Anteil von zehn Prozent lecker."



Danach werden die Früchte komplett geschält, das Fruchtfleisch gewürfelt und gut fünf Minuten weich gekocht.

"Anschließend füge ich Gelierzucker und die Schalenstreifen hinzu und koche die Marmelade etwa weitere sieben Minuten. Zwei Minuten vor Ende der Kochzeit gebe ich noch etwas Vanillezucker zu."