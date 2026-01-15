Zu mild, zu nass: Skibetrieb am Fichtelberg eingeschränkt

Oberwiesenthal - Das Wintervergnügen auf dem Fichtelberg war nur von kurzer Dauer: Nachdem der Skibetrieb erst vor zweieinhalb Wochen starten konnte , macht das derzeit milde und nasse Wetter den Winterfans schon wieder einen Strich durch die Rechnung.

So schön weiß wie im Januar sind die Hänge am Fichtelberg aktuell nicht mehr. © Uwe Meinhold

Aufgrund der aktuellen Bedingungen kommt es zu Einschränkungen: "Leider mussten wir den Liftbetrieb am Haupthang einstellen, da die Lifttrasse nicht genug Schneeauflage hat", so der Liftbetreiber.

Der Zauberteppich, die Schwebebahn, der 4er-Sessellift und der Schlepplift an der Himmelsleiter sind weiterhin in Betrieb.

Die zugehörigen Pisten sind ebenfalls offen – wenn auch an der einen oder anderen Stelle die braune Wiese durchschimmert.

Bei Wind oder Gewitter könne es laut Betreiber zu weiteren Einschränkungen im Fahrbetrieb der Schwebebahn oder des 4er-Sessellifts kommen.