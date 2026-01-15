Zu mild, zu nass: Skibetrieb am Fichtelberg eingeschränkt
Oberwiesenthal - Das Wintervergnügen auf dem Fichtelberg war nur von kurzer Dauer: Nachdem der Skibetrieb erst vor zweieinhalb Wochen starten konnte, macht das derzeit milde und nasse Wetter den Winterfans schon wieder einen Strich durch die Rechnung.
Aufgrund der aktuellen Bedingungen kommt es zu Einschränkungen: "Leider mussten wir den Liftbetrieb am Haupthang einstellen, da die Lifttrasse nicht genug Schneeauflage hat", so der Liftbetreiber.
Der Zauberteppich, die Schwebebahn, der 4er-Sessellift und der Schlepplift an der Himmelsleiter sind weiterhin in Betrieb.
Die zugehörigen Pisten sind ebenfalls offen – wenn auch an der einen oder anderen Stelle die braune Wiese durchschimmert.
Bei Wind oder Gewitter könne es laut Betreiber zu weiteren Einschränkungen im Fahrbetrieb der Schwebebahn oder des 4er-Sessellifts kommen.
Größere Mengen an Neuschnee wie zu Monatsbeginn sind vorerst nicht zu erwarten: Laut Deutschem Wetterdienst bewegen sich die Temperaturen auf dem Fichtelberg in den kommenden Tagen zwar um den Gefrierpunkt, nennenswerter Schneefall ist zunächst aber nicht in Sicht.
Titelfoto: Uwe Meinhold