Es ist entschieden: Sachsens Schmalspurbahnen dampfen ihre Fahrpläne ein

Alles in Kürze

Der Fahrplan der Lößnitzgrundbahn muss eingekürzt werden. (Archivbild) © Christian Juppe

Wie der Verbund mitteilte, liegen die Änderungen in den um zehn Prozent sinkenden Finanzmitteln des Freistaats begründet, die zweckgebunden für den Betrieb der touristischen Attraktionen gezahlt werden. "Die Verbandsversammlung hat daher den mit der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft (SDG) bestehenden Verkehrsvertrag angepasst", erklärte VVO-Sprecher Christian Schlemper (45).

Im zweiten Halbjahr würden bei den zwei Schmalspurbahnen die jeweils letzten Zugpaare des Tages nur noch in der Sommersaison und nur noch an den Wochenenden und Feiertagen verkehren. "Auch werden die für Baumaßnahmen geplanten Betriebspausen im November verlängert", heißt es.

Auf TAG24-Nachfrage erklärt SDG-Geschäftsführer Roland Richter (63) zur Entscheidung: "Mit den Einsparungen werden vor allem Kosten im Bereich Betriebsstoffe gesenkt. Derzeit sind keine Personalkürzungen vorgesehen."

Lange wurde gemunkelt, die Dampfdackel könnten bald nur noch am Wochenende schnaufen. Doch dieser Kahlschlag bleibt Besuchern vorerst erspart. "Wie es in Zukunft bei noch mehr Kürzungen weitergehen würde, ist noch völlig offen", so VVO-Sprecher Christian Schlemper (45).