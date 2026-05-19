Fünf Spürhunde im Einsatz: Zwei Frauen und ein Mann nach Hauseinsturz noch immer vermisst

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Mitten in Görlitz ist aus dem Nichts am Montagabend ein Haus eingestürzt! Von den ursprünglich fünf Vermissten werden am Dienstagmorgen noch drei gesucht.

Von Eric Hofmann, Linda Drewanz, Holger Köhler-Kaeß

Görlitz - Mitten in Görlitz ist aus dem Nichts am Montagabend ein Haus eingestürzt! Von den ursprünglich fünf Vermissten werden am Dienstag noch drei gesucht. Die Maßnahmen dauern an, auch Gas trete immer noch aus.

Am Nachmittag stürzte das Haus ein, am Abend kamen unter anderem Spürhunde zum Einsatz.
Am Nachmittag stürzte das Haus ein, am Abend kamen unter anderem Spürhunde zum Einsatz.  © Bildmontage: Olgierd Linke/dpa, Paul Glaser/dpa

Zwei Vermisste konnten mittlerweile telefonisch ausfindig gemacht werden, wie Polizeisprecherin Anja Leuschner (36) am Dienstagmorgen auf TAG24-Nachfrage erklärte. Die beiden Feriengäste seien noch auf der Anreise gewesen.

Nach den drei anderen - zwei rumänische Frauen (25, 26) und ein Mann mit bulgarischer und deutscher Staatsangehörigkeit (48) - werde noch gesucht. Die Maßnahmen dauern an.

Da immer noch Gas austrete und die Gefahr besteht, dass Hohlräume einstürzen können, gehen die Einsatzkräfte sehr behutsam vor. Die Trümmer müssen händisch abgetragen werden.

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Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Sebastian Schramm waren in der Nacht fünf Spürhunde im Einsatz. Die genaue Ursache ist noch unklar, es wird eine Gasexplosion vermutet. Unklar ist noch, in welchem Umfang Gas auströmt, es wird nach einer Lösung gesucht.

Ein Mann suchte am Abend nach zwei der drei Vermissten - seine Frau (25) und seine Cousine (26). Die drei bezogen erst am Nachmittag eine Ferienwohnung im Haus, wollten Urlaub machen.

Nach TAG24-Informationen gab es in dem Haus sowohl mehrere Ferien- als auch gewöhnliche Wohnungen. Der Vermieter der Ferienwohnungen wollte sich gegenüber TAG24 vorerst nicht äußern.

Die Maßnahmen dauern an.
Die Maßnahmen dauern an.  © xcitepress
Zahlreiche Hilfskräfte sind vor Ort im Einsatz.
Zahlreiche Hilfskräfte sind vor Ort im Einsatz.  © xcitepress/Thomas Baier
Die James-von-Moltke-Straße ist abgesperrt, Anwohner wurden evakuiert.
Die James-von-Moltke-Straße ist abgesperrt, Anwohner wurden evakuiert.  © xcitepress/Thomas Baier

OB von Görlitz spricht von mehreren Vermissten

So sah das Haus 2020 noch aus.
So sah das Haus 2020 noch aus.  © Wikipedia/Freddo213/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Das Unglück ereignete sich am Montag gegen 17.30 Uhr. Laut den Beamten brach das Haus in der James-von-Moltke-Straße 21 plötzlich zusammen.

Der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (58) machte sich noch am Abend ein Bild von der Lage.

Auch am Morgen danach ist er vor Ort. "Es war eine lange und herausfordernde Nacht. Die Lebensrettung steht an erster Stelle", so der 58-Jährige.

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Baustatiker waren inzwischen vor Ort. Die Häuser links und rechts der Einsturzstelle könnten nach Abschluss der Personensuche wieder bezogen werden.

Die Rettungskräfte müssen behutsam vorgehen.
Die Rettungskräfte müssen behutsam vorgehen.  © Christoph Lohse & Luca Woitow / Blaulichtreport Lausitz

54 Leute wurde evakuiert, ein Großteil kam bei Verwandten und Bekannten unter, vier Leute wurden in einer städtischen Villa untergebracht.

Erstmeldung vom 18. Mai, 18.16 Uhr, zuletzt aktualisiert am 19. Mai, 9.38 Uhr.

Titelfoto: Christoph Lohse & Luca Woitow / Blaulichtreport Lausitz

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