Fünf Spürhunde im Einsatz: Zwei Frauen und ein Mann nach Hauseinsturz noch immer vermisst

Görlitz - Mitten in Görlitz ist aus dem Nichts am Montagabend ein Haus eingestürzt! Von den ursprünglich fünf Vermissten werden am Dienstag noch drei gesucht. Die Maßnahmen dauern an, auch Gas trete immer noch aus.

Am Nachmittag stürzte das Haus ein, am Abend kamen unter anderem Spürhunde zum Einsatz. © Bildmontage: Olgierd Linke/dpa, Paul Glaser/dpa

Zwei Vermisste konnten mittlerweile telefonisch ausfindig gemacht werden, wie Polizeisprecherin Anja Leuschner (36) am Dienstagmorgen auf TAG24-Nachfrage erklärte. Die beiden Feriengäste seien noch auf der Anreise gewesen.

Nach den drei anderen - zwei rumänische Frauen (25, 26) und ein Mann mit bulgarischer und deutscher Staatsangehörigkeit (48) - werde noch gesucht. Die Maßnahmen dauern an.

Da immer noch Gas austrete und die Gefahr besteht, dass Hohlräume einstürzen können, gehen die Einsatzkräfte sehr behutsam vor. Die Trümmer müssen händisch abgetragen werden.

Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Sebastian Schramm waren in der Nacht fünf Spürhunde im Einsatz. Die genaue Ursache ist noch unklar, es wird eine Gasexplosion vermutet. Unklar ist noch, in welchem Umfang Gas auströmt, es wird nach einer Lösung gesucht.

Ein Mann suchte am Abend nach zwei der drei Vermissten - seine Frau (25) und seine Cousine (26). Die drei bezogen erst am Nachmittag eine Ferienwohnung im Haus, wollten Urlaub machen.

Nach TAG24-Informationen gab es in dem Haus sowohl mehrere Ferien- als auch gewöhnliche Wohnungen. Der Vermieter der Ferienwohnungen wollte sich gegenüber TAG24 vorerst nicht äußern.