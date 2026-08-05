Aufräumarbeiten in Sächsischer Schweiz: Hier kämpfen sich Arbeiter zuerst durch die Sturmschäden

Rathen - Ein heftiges Unwetter hat am Freitag in Teilen des Nationalparks Sächsische Schweiz eine Spur der Verwüstung hinterlassen . Seit Montag laufen die Aufräumarbeiten. Dabei kämpfen sich die Arbeiter mit einer bestimmten Priorität durch die Sturmschäden.

Im Nationalpark Sächsische Schweiz sind zahlreiche Bäume infolge eines verheerenden Unwetters umgestürzt. © H. Mayr/Sachsenforst

So erfolgt mit Vorrang die Sicherung von Gebäuden, öffentlicher Infrastruktur und Zugängen wie beispielsweise der Felsenbühne, dem Kiosk Wanderrast am Amselsee und der Walthersdorfer Mühle, teilte Sachsenforst am Mittwochnachmittag mit.

Auch würden zunächst Rettungs- und Erschließungswege zur Befahrbarkeit des Schadgebiets freigeschnitten sowie wichtige Wanderwege wie etwa die Schwedenlöcher oder der Basteiweg beräumt.

Dies sei für die täglich rund 40 Waldarbeiter äußerst risikoreich. "Einerseits droht Gefahr von oben durch noch hängende Bäume oder große Äste, bei denen nicht eingeschätzt werden kann, wann sie herabstürzen. Andererseits können die Stämme der übereinander geworfenen Bäume unter großer Spannung stehen und beim Durchsägen unkontrolliert mit großer Wucht aufreißen", heißt es.

Deshalb würden Forstmaschinen – wo immer möglich – zum Einsatz kommen. Für großes Gerät seien die engen Wege im Rathener Ortsgebiet jedoch nicht geeignet, weshalb andere Zufahrten oberhalb genutzt würden.