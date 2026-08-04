04.08.2026 15:37 Nach heftigem Unwetter in Rathen: Ferienhausbetreiber zeigt Herz für Einsatzkräfte

Umgestürzte Bäume und verschüttete Wege: Das Unwetter traf Rathen schwer. Ein Ferienhausbetreiber half den Einsatzkräften mit einer besonderen Geste.

Von Isabel Neumann

Rathen (Sächsische Schweiz) - Umgestürzte Bäume, verschüttete Wege und ein Großeinsatz der Rettungskräfte: Das Unwetter hat in Rathen deutliche Spuren hinterlassen. Während die Helfer vor Ort unermüdlich im Einsatz sind, unterstützte ein Ferienhausbetreiber die Einsatzkräfte mit einer besonderen Geste. TAG24 hat nachgehakt.

Von der Terrasse des Ferienhauses "Kleine Bastei" konnte die Drohne des THW problemlos starten und landen. © Daniel Hünnekens Truppführer UL Wie THW-Truppführer Daniel Hünnekens gegenüber TAG24 berichtet, stellte Ferienhausbetreiber Heiko Hoppe den Einsatzkräften kurzerhand die Terrasse seines Ferienhauses "Kleine Bastei" als Stützpunkt zur Verfügung. Von dort aus konnten die Helfer ihre Drohnentechnik einsetzen, das Schadengebiet aus der Luft erfassen und die weiteren Einsatzmaßnahmen koordinieren. Doch damit nicht genug: Hoppe kümmerte sich um die Stromversorgung, stellte seine sanitären Anlagen bereit und versorgte die Einsatzkräfte mit Getränken. "Als es wieder stark zu regnen begann, hat er uns sogar extra einen großen Schirm aufgebaut, um unsere empfindliche Technik zu schützen", so Hünnekens. Sachsen Mega-Protest gegen Bundesregierung in Sachsen: Hier muss gesperrt werden Während des Einsatzes unterstützte der Ferienhausbetreiber die Drohnenpiloten zudem mit seiner Ortskenntnis und zeigte auf Karten die Bereiche, in denen besonders schwere Schäden entstanden waren. Dadurch konnten die Flüge gezielt geplant und die Schadenskartierung beschleunigt werden. Für das THW hatte diese spontane Unterstützung eine besondere Bedeutung: "In solchen Ausnahmesituationen ist eine so unkomplizierte und herzliche Unterstützung nicht selbstverständlich", betont der Truppführer.

Von der Terrasse des Ferienhauses "Kleine Bastei" bietet sich ein perfekter Blick auf das Elbtal. © Petra Hornig

Heiko Hoppe erlebte das Unwetter aus nächster Nähe