24.05.2025 17:18 1.559 Frau stürzt beim Klettern in Sächsischer Schweiz mehrere Meter in die Tiefe

Schockmoment in der Sächsischen Schweiz am Freitagabend: Eine Kletterin stürzte aus drei bis fünf Meter Höhe in die Tiefe.

Von Holger Köhler-Kaeß

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - Schockmoment in der Sächsischen Schweiz am Freitagabend. Alles in Kürze Kletterin stürzt in Sächsischer Schweiz mehrere Meter ab

Unfall passiert beim Abseilen vom Kleinen Bärenstein

Bergwacht alarmiert, Rettungshelikopter kann nicht eingesetzt werden

Verletzte wird auf Trage transportiert und ins Krankenhaus gebracht

Einsatz der Bergwacht dauert bis 21:30 Uhr Mehr anzeigen Die Helfer mussten die Verletzte (51) mit einer Trage durch den Wald transportieren. © Marko Förster Eine Kletterin (51) hatte dort ihr eigentliches Ziel bereits erreicht, den Gipfel "Drei Bären" am Kleinen Bärenstein bestiegen. Beim Abseilen geschah jedoch ein Unglück. Durch einen Fehler stürzte sie drei bis fünf Meter in die Tiefe. Gegen 19.30 Uhr alarmierten Mitglieder ihrer Klettergruppe die Bergwacht. Da es in der Gegend nicht möglich war, einen Rettungshelikopter einzusetzen, mussten die Helfer die Verletzte auf einer Trage transportieren. Sachsen Dieser Sachse ist jetzt Europas oberster Bäcker Der Einsatz dauerte bis 21.30 Uhr, wie DRK-Pressesprecher Kai Kranich (43) am Samstagnachmittag gegenüber TAG24 bestätigte. Zu der genauen Schwere der Verletzungen der 51-Jährigen gab er keine Auskunft. Nach TAG24-Informationen soll sie aber in eine Klinik eingeliefert worden sein.

Titelfoto: Marko Förster