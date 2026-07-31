Gewitter-Drama nahe Felsenbühne Rathen: Mann (†28) von Baum erschlagen - mehrere Menschen verletzt

Rathen - Tragödie nahe der Felsenbühne Rathen in der Sächsischen Schweiz : Ein schweres Unwetter richtete heftige Schäden an. Ein Mann kam dabei ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt.

In der Nähe der Felsenbühne Rathen stürzten mehrere Bäume um. Aufgrund des Vorfalls musste eine geplante Vorstellung abgesagt werden. © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.12 Uhr alarmiert.

Durch das Gewitter stürzten in der Nähe der Felsenbühne mehrere Bäume um. Ein 28 Jahre alter Mann wurde von einem der Bäume getroffen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er später seinen Verletzungen erlag.

Auch weitere Menschen erlitten Verletzungen, teilte eine Polizeisprecherin am Abend mit. Wie viele Personen genau betroffen sind, konnte sie nicht sagen. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur gibt es drei Schwerverletzte.

Die Bergwacht ist mit ihren Einsatzkräften sowie der Drohnenstaffel vor Ort, teilte Dr. Kai Kranich, Pressesprecher der Bergwacht, auf TAG24-Anfrage mit. Ein Mitglied der Bergwacht wurde dabei infolge eines Hangrutsches verletzt. Auch das erst kürzlich erneuerte Bergwachtgebäude wurde durch das Unwetter beschädigt.

Die für Freitag (19 Uhr) geplante Vorstellung von "Der kleine Horrorladen" auf der Felsenbühne wurde kurzfristig abgesagt. Später am Abend wurden alle Veranstaltungen gestrichen, die für den 1. und 2. August geplant gewesen sind. TAG24 konnte die Landesbühnen Sachsen bislang nicht für eine Stellungnahme erreichen.