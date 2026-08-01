"Sind fassungslos": Amselsee nach Unwetter schwer verwüstet - Ausflugsziel bleibt geschlossen

Rathen - Schwere Gewitter zogen am Freitagabend über die Sächsische Schweiz und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Besonders hart traf es den Kurort Rathen. Ein Mann kam nahe der Felsenbühne ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt. Auch der Amselsee wurde von den Unwettern nicht verschont.

Ein Blick auf den Amselsee zeigt das Ausmaß der Verwüstung: Das erste Bild (links) wurde am Freitagnachmittag aufgenommen, das zweite nur wenige Stunden später. © Screenshot/Instagram/wanderrast_amselsee_rathen

Auf Instagram gab der offizielle Account des Ausflugsziels einen Einblick in das Ausmaß der Schäden.

"Wir sind fassungslos über das Ausmaß der Zerstörung. Unsere Wanderrast und der Bootsverleih wurden schwer beschädigt - die Hütte liegt unter umgestürzten Bäumen begraben, und das gesamte Ausmaß der Schäden können wir derzeit noch nicht abschätzen", so Inhaberin Verena Leister (33).

Die Wanderrast und der Bootsverleih am Amselsee bleiben demnach vorerst auf unbestimmte Zeit geschlossen. Ob die Einrichtungen in dieser Saison überhaupt noch einmal öffnen können, sei derzeit unklar.

Auf einem veröffentlichten Video wird das Ausmaß der Verwüstung deutlich: Zahlreiche abgeknickte und umgestürzte Bäume liegen am Boden, versperren teilweise Wege oder Durchgänge und haben Gebäude und Hütten unter sich begraben.

Ein weiterer Beitrag, der am Samstagmorgen geteilt wurde, zeigt einen schockierenden Vorher-Nachher-Vergleich. Während am Nachmittag noch die Sonne über dem idyllischen See schien und alles friedlich wirkte, ist davon auf dem zweiten Bild nichts mehr zu erkennen.