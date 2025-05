Wochenlange Suche in Sachsen vorbei: Geklauter Fridolin wieder in seinem Gehege

Fridolin ist zurück in seinem Gehege. © Facebook/Gaststätte Mohrrübe Torgau

In der Nacht zum 10. Mai wurde Fridolin aus seinem Gehege an der Gaststätte "Mohrrübe" in Torgau gestohlen. Die Tat wurde per Überwachungskamera aufgenommen.

Obwohl das Lokal dem Tierdieb die Möglichkeit gab, Fridolin zurückzubringen, bevor man die Polizei einschaltet und sein angeblich gut zu erkennbares Gesicht weitergibt, tat sich nichts.

Am Freitag dann die unverhoffte Rückkehr. "Sein Verschwinden hat uns alle sehr getroffen, umso größer ist nun die Erleichterung und Freude über seine Rückkehr", teilte das Team mit.

Fridolin sei offenbar am einen Kilometer entfernten Großen Teich ausgesetzt worden. "Von dort aus hat er sich in einen benachbarten Garten verirrt, wo er einem Gartenbesitzer aufgefallen ist", sagte ein Gaststätten-Mitarbeiter zu TAG24. Wo sich Fridolin in den vergangenen 14 Tagen aufgehalten hat, ist unbekannt.

Der oder die Täter haben sich bislang nicht bei der "Mohrrübe" gemeldet. "Wir haben den Vorfall jedoch bei der Polizei angezeigt."