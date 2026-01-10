Superblitzer entdeckt: Hier schlittern Raser in die Falle

Heidenau - Bei winterlichen Straßenverhältnissen wacht in Heidenau (Landkreis Sächsische Schweiz -Osterzgebirge) ein Superblitzer über den Verkehr. Wer zu stark aufs Gaspedal tritt, schlittert in die Falle.

In Heidenau schießt ein Superblitzer bei Geschwindigkeitsverstößen derzeit teure Fotos. © TAG24

Direkt an der Star-Tankstelle auf der S172 (Hauptstraße) in Richtung Pirna wurde das Gerät platziert.

Hier gilt Tempo 50.

Es ist ein altbekannter Standort, an dem sich der Enforcement-Trailer wieder befindet. Bereits Anfang November stand er dort - wurde damals von Unbekannten offenbar mit Warnbaken zugestellt.