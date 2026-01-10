 13.512

Superblitzer entdeckt: Hier schlittern Raser in die Falle

Bei winterlichen Straßenverhältnissen wacht im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ein Superblitzer über den Verkehr. Raser kassieren ein teures Foto.

Von Maximilian Schiffhorst

Heidenau - Bei winterlichen Straßenverhältnissen wacht in Heidenau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ein Superblitzer über den Verkehr. Wer zu stark aufs Gaspedal tritt, schlittert in die Falle.

In Heidenau schießt ein Superblitzer bei Geschwindigkeitsverstößen derzeit teure Fotos.
In Heidenau schießt ein Superblitzer bei Geschwindigkeitsverstößen derzeit teure Fotos.  © TAG24

Direkt an der Star-Tankstelle auf der S172 (Hauptstraße) in Richtung Pirna wurde das Gerät platziert.

Hier gilt Tempo 50.

Es ist ein altbekannter Standort, an dem sich der Enforcement-Trailer wieder befindet. Bereits Anfang November stand er dort - wurde damals von Unbekannten offenbar mit Warnbaken zugestellt.

Der inzwischen mit dunkler Folie beklebte Superblitzer ist seit 2023 im Einsatz. Für einen verbesserten Vandalismus-Schutz besitzt er Ultraschallsensoren, LEDs, Kameras sowie eine Aerosol-Löschanlage für mögliche Brandanschläge.

Titelfoto: TAG24

Mehr zum Thema Sachsen: