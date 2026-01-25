Audi rast in Straßengraben: War das hier wirklich ein Wildunfall?

Böhlen - Polizei und Feuerwehr waren Samstagnacht im Landkreis Leipzig gefordert: Gegen 23.50 Uhr wurden Beamte und Kameraden auf die Werkstraße in Böhlen gerufen, wo ein Audi in den Straßengraben gerast war. Dem 31-jährigen Fahrer zufolge soll ein Wildunfall der Grund dafür gewesen sein.

Kameraden der Feuerwehr an dem Unfallauto. Hatte wirklich ein Wildunfall den Audi von der Straße gebracht oder war es die Trunkenheit des Fahrers (31)? © Leipzig FireFighter

Diese Erklärung soll er zumindest den Ordnungshütern vor Ort gegeben haben, wie TAG24 aus dem Polizei-Lagezentrum erfuhr. Was diese jedoch stutzig machte: die Zurechnungsfähigkeit des Unfallfahrers.

Nachdem die Ordnungshüter am Ort des Geschehens eingetroffen waren und mit der Überprüfung des 31-Jährigen begonnen hatten, sollen sie schnell bemerkt haben, dass dieser vor Antritt der Fahrt offenbar getrunken hatte.

Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung: Mehr als 1,6 Promille soll dieser ergeben haben.

Die Beamten kassierten daraufhin den Führerschein des Trunkenbolds und untersagten ihm die Weiterfahrt.