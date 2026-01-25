Audi rast in Straßengraben: War das hier wirklich ein Wildunfall?
Böhlen - Polizei und Feuerwehr waren Samstagnacht im Landkreis Leipzig gefordert: Gegen 23.50 Uhr wurden Beamte und Kameraden auf die Werkstraße in Böhlen gerufen, wo ein Audi in den Straßengraben gerast war. Dem 31-jährigen Fahrer zufolge soll ein Wildunfall der Grund dafür gewesen sein.
Diese Erklärung soll er zumindest den Ordnungshütern vor Ort gegeben haben, wie TAG24 aus dem Polizei-Lagezentrum erfuhr. Was diese jedoch stutzig machte: die Zurechnungsfähigkeit des Unfallfahrers.
Nachdem die Ordnungshüter am Ort des Geschehens eingetroffen waren und mit der Überprüfung des 31-Jährigen begonnen hatten, sollen sie schnell bemerkt haben, dass dieser vor Antritt der Fahrt offenbar getrunken hatte.
Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung: Mehr als 1,6 Promille soll dieser ergeben haben.
Die Beamten kassierten daraufhin den Führerschein des Trunkenbolds und untersagten ihm die Weiterfahrt.
Ob der 31-Jährige bei dem Crash verletzt wurde, konnte am Sonntagmorgen noch nicht gesagt werden. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar.
Die Polizei ermittelt.
Titelfoto: Leipzig FireFighter