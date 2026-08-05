Autos kollidieren, eins überschlägt sich: Drei Verletzte bei Unfall auf der B184

Zschortau - Bei einem schweren Unfall auf der B184 bei Zschortau im Landkreis Nordsachsen sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden.

Auf der B184 bei Zschortau ist es am Mittwoch zu einem schweren Unfall gekommen. © EHL Media

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 15.31 Uhr ereignet.

Bisherigen Erkenntnissen nach war dabei ein Ford, der in Richtung Delitzsch unterwegs war, in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, woraufhin er mit einem Kleintransporter kollidierte. Der Hundefänger überschlug sich, während ein drittes Fahrzeug auf den Unfallverursacher auffuhr.

Erste Meldungen zu dem Unglück hatten mehrere Personen beschrieben, die in ihren Fahrzeugen eingeklemmt waren. Als die Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf, sollen diese sich jedoch bereits aus befreit haben.

Laut Informationen von vor Ort sollen drei Menschen bei dem Crash verletzt worden sein. Der Sprecher der Polizei erklärte weiter, dass zwei Personen schwere Verletzungen erlitten. Alle drei Personen wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht, eine von ihnen per Rettungshubschrauber transportiert.