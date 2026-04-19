Bahn-Unfall in Sachsen: Transporter knallt mit Zug zusammen, Strecke gesperrt

Oelsnitz - Schwerer Crash an einem Bahnübergang in Oelsnitz ( Erzgebirge ) am Sonntagmittag! Ein Transporter knallte mit einer City-Bahn zusammen. Die Strecke musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Der Transporter wurde durch den Zusammenstoß massiv beschädigt – Totalschaden! © Niko Mutschmann

Der Unfall geschah am Bahnübergang an der Pflockenstraße. Dieser ist mit Schranken gesichert – normalerweise sind dadurch Zusammenstöße beinahe ausgeschlossen.



Nicht so am Sonntagmittag gegen 13.45 Uhr: Ein Transporter stieß mit voller Wucht mit einer City-Bahn zusammen. Dadurch wurde der Motorraum des Fahrzeugs massiv eingedrückt, zahlreiche Risse in der Frontscheibe waren zu sehen.



Schnell rückten Rettungskräfte an. Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr wurde der Transporter-Fahrer verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zum Zeitpunkt des Unfalls saßen 16 Fahrgäste im Zug. Wie die Bundespolizei gegenüber TAG24 mitteilt, blieben alle Passagiere unverletzt.

Der City-Bahn-Fahrer erlitt einen Schock. Er wurde vor Ort betreut.