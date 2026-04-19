Bahn-Unfall in Sachsen: Transporter knallt mit Zug zusammen, Strecke gesperrt
Oelsnitz - Schwerer Crash an einem Bahnübergang in Oelsnitz (Erzgebirge) am Sonntagmittag! Ein Transporter knallte mit einer City-Bahn zusammen. Die Strecke musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.
Der Unfall geschah am Bahnübergang an der Pflockenstraße. Dieser ist mit Schranken gesichert – normalerweise sind dadurch Zusammenstöße beinahe ausgeschlossen.
Nicht so am Sonntagmittag gegen 13.45 Uhr: Ein Transporter stieß mit voller Wucht mit einer City-Bahn zusammen. Dadurch wurde der Motorraum des Fahrzeugs massiv eingedrückt, zahlreiche Risse in der Frontscheibe waren zu sehen.
Schnell rückten Rettungskräfte an. Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr wurde der Transporter-Fahrer verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Zum Zeitpunkt des Unfalls saßen 16 Fahrgäste im Zug. Wie die Bundespolizei gegenüber TAG24 mitteilt, blieben alle Passagiere unverletzt.
Der City-Bahn-Fahrer erlitt einen Schock. Er wurde vor Ort betreut.
Bahnübergang nach Unfall stundenlang gesperrt
Für die 16 Passagiere war die Fahrt vorerst zu Ende. Die Strecke musste aufgrund des Unfalls gesperrt werden. Betroffen war die Regionalbahn 92 (Stollberg - Sankt Egidien). Fahrgäste wurden von der Unfallstelle mit Taxis an ihr Ziel gebracht.
Die Pflockenstraße ist wegen des Unfalls weiterhin komplett gesperrt. "Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren", teilt die Polizei mit.
Unklar ist noch immer, wie es zum Unfall kommen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Vor Ort wimmelte es am Mittag von Rettungskräften: Die Feuerwehren aus Oelsnitz, Neuwürschnitz und Hohndorf waren im Einsatz – dazu Beamte der Bundes- und Landespolizei.
Erstmeldung: 19. April, 16.15 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.22 Uhr
Titelfoto: Niko Mutschmann