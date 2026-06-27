Crash im Erzgebirge: VW-Fahrer bei Unfall mit Skoda verletzt
Stollberg - Bei einem schweren Unfall im Erzgebirge wurde am Samstag ein VW-Fahrer verletzt.
Bei dem Unfall waren gegen 13.20 Uhr auf der B180 in Stollberg ein VW und ein Skoda aus bislang unklarer Ursache zusammengestoßen.
Nach Informationen von der Unfallstelle, war der Aufprall so heftig, das beim VW die Airbags und das automatische E-Call-Notrufsystem auslösten.
Laut Polizei liegt der Schaden nach ersten Schätzungen bei rund 16.000 Euro. Der VW-Fahrer wurde bei dem Crash verletzt.
Die Ermittlungen zum Unfall laufen.
Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Stollberg, Beutha-Raum, Oberdorf und Gablenz sowie der Kreisbrandmeister im Einsatz. Die Kameraden aus Oberdorf und Beutha-Raum konnten den Einsatz aber schon früher abbrechen.
Die B180 musste in Fahrtrichtung Zwönitz zeitweise voll gesperrt werden.
Titelfoto: André März