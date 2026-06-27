Crash im Erzgebirge: VW-Fahrer bei Unfall mit Skoda verletzt

Stollberg - Bei einem schweren Unfall im Erzgebirge wurde am Samstag ein VW-Fahrer verletzt.

Auf der B180 in Stollberg sind ein Skoda und ein VW zusammengestoßen. © André März

Bei dem Unfall waren gegen 13.20 Uhr auf der B180 in Stollberg ein VW und ein Skoda aus bislang unklarer Ursache zusammengestoßen.

Nach Informationen von der Unfallstelle, war der Aufprall so heftig, das beim VW die Airbags und das automatische E-Call-Notrufsystem auslösten.

Laut Polizei liegt der Schaden nach ersten Schätzungen bei rund 16.000 Euro. Der VW-Fahrer wurde bei dem Crash verletzt.

Die Ermittlungen zum Unfall laufen.