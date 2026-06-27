Crash im Erzgebirge: VW-Fahrer bei Unfall mit Skoda verletzt

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Auf der B180 in Stollberg sind am Samstag ein Skoda und ein VW zusammengestoßen. Der VW-Fahrer wurde dabei verletzt.

Von Victoria Winkel

Stollberg - Bei einem schweren Unfall im Erzgebirge wurde am Samstag ein VW-Fahrer verletzt.

Auf der B180 in Stollberg sind ein Skoda und ein VW zusammengestoßen.
Auf der B180 in Stollberg sind ein Skoda und ein VW zusammengestoßen.  © André März

Bei dem Unfall waren gegen 13.20 Uhr auf der B180 in Stollberg ein VW und ein Skoda aus bislang unklarer Ursache zusammengestoßen.

Nach Informationen von der Unfallstelle, war der Aufprall so heftig, das beim VW die Airbags und das automatische E-Call-Notrufsystem auslösten.

Laut Polizei liegt der Schaden nach ersten Schätzungen bei rund 16.000 Euro. Der VW-Fahrer wurde bei dem Crash verletzt.

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Die Ermittlungen zum Unfall laufen.

Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt.
Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt.  © André März

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Stollberg, Beutha-Raum, Oberdorf und Gablenz sowie der Kreisbrandmeister im Einsatz. Die Kameraden aus Oberdorf und Beutha-Raum konnten den Einsatz aber schon früher abbrechen.

Die B180 musste in Fahrtrichtung Zwönitz zeitweise voll gesperrt werden.

Titelfoto: André März

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