Brände, Pannen, Zusammenstöße: So viele Militär-Zwischenfälle gab es auf Sachsens Straßen

Sachsen - Brennende Panzer, technische Defekte oder Zusammenstöße: Immer wieder kommt es in Sachsen zu Unfällen mit Militärfahrzeugen. Das BSW wollte es genau wissen: Wie viele Militär-Unfälle gibt es im Freistaat?

Im April fing ein Panzer auf der A4 bei Dresden Feuer. Es kam zu Stau. © Roland Halkasch

Der Landtagsabgeordnete Nico Rudolph (37, BSW) hakte bei Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (62, CDU) nach. In einer "Kleinen Anfrage" wollte er wissen, wie viele Militär-Unfälle es in den vergangenen zehn Jahren in Sachsen gab.



Die Antwort überrascht: Eine vollständige Zehn-Jahres-Bilanz gibt es nicht. Der Grund: Derartige Vorfälle werden bei der Polizei nur ein Jahr lang gespeichert. Deshalb konnte die Sachsen-Regierung lediglich die Ereignisse von Mai 2025 bis Mai 2026 auswerten.



Demnach wurden in diesem Zeitraum 15 Vorfälle mit Militärfahrzeugen registriert. Darunter waren elf Unfälle und vier technische Defekte oder Brände. Es folgten teilweise Sperrungen, Stau und Verkehrschaos.

Besonders auffällig: Nur sieben Vorfälle werden der Bundeswehr zugeschrieben, die übrigen acht entfallen auf ausländische Streitkräfte.



Immerhin: Schwerwiegende Folgen blieben aus. Laut Staatsregierung wurden bei allen registrierten Fällen lediglich drei Menschen leicht verletzt. Tote und Schwerverletzte gab es nicht.