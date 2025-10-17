Peugeot kracht bei Unfall gegen Baum - zwei Verletzte

Delitzsch - Schwerer Unfall in Nordsachsen: Am Donnerstagmorgen ist ein Auto nahe Delitzsch gegen einen Baum gekracht. Zwei Personen wurden verletzt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kamen am Donnerstagmorgen bei Delitzsch zum Einsatz, nachdem ein Auto gegen einen Baum geprallt ist. © Bildmontage: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Brinnis

Das Unglück geschah bereits gegen 6.25 Uhr, wie die Polizei am Freitag erklärte. Demnach war der Fahrer (21) eines Peugeot von Mocherwitz kommend auf der S4 in Richtung Delitzsch unterwegs.

Auf regennasser Fahrbahn sei er am Ende einer Linkskurve nahe des Delitzscher Ortsteils Selben nach rechts von der Straße abgekommen und frontal gegen den Baum gekracht.

Sowohl der 21-Jährige als auch sein Beifahrer (37) erlitten Verletzungen, wobei der Ältere schwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte beide zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall aufgenommen, so eine Sprecherin.