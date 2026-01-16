Drei Verletzte: 32-Jähriger flieht vor Polizei und kracht in Streifenwagen

Grimma (Sachsen)- In der Nacht zu Freitag wurden Polizeibeamte in einen Unfall in Grimma verwickelt. Ein Streifenwagen und ein Seat Exeo krachten ineinander.

Zwei Polizeibeamte saßen zum Unfallzeitpunkt in dem Streifenwagen. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Es kam gegen 0.45 Uhr auf der Obstlandstraße zu dem Zusammenstoß. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf TAG24-Anfrage.

Demnach wollte sich der 32-jährige Fahrer einer Polizeikontrolle entziehen und floh. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Im Ortsteil Dürrweitzschen fuhr der Mann dann links an einem Streifenwagen vorbei, krachte dabei aber frontal in ein weiteres Polizeiauto.

Ersten Informationen zufolge wurden drei Personen verletzt, darunter der 32-jährige Fahrer und beide Insassen des Streifenwagens. Der Beifahrer musste mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die beiden anderen Personen wurden leicht verletzt.