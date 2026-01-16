 3.278

Drei Verletzte: 32-Jähriger flieht vor Polizei und kracht in Streifenwagen

Ein 32-Jähriger wollte sich Freitagnacht in Grimma einer Polizeikontrolle entziehen und krachte in einen weiteren Streifenwagen. Drei Personen wurden verletzt.

Von Tamina Porada

Grimma (Sachsen)- In der Nacht zu Freitag wurden Polizeibeamte in einen Unfall in Grimma verwickelt. Ein Streifenwagen und ein Seat Exeo krachten ineinander.

Zwei Polizeibeamte saßen zum Unfallzeitpunkt in dem Streifenwagen.  © Medienportal Grimma/Sören Müller

Es kam gegen 0.45 Uhr auf der Obstlandstraße zu dem Zusammenstoß. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf TAG24-Anfrage.

Demnach wollte sich der 32-jährige Fahrer einer Polizeikontrolle entziehen und floh. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Im Ortsteil Dürrweitzschen fuhr der Mann dann links an einem Streifenwagen vorbei, krachte dabei aber frontal in ein weiteres Polizeiauto.

Ersten Informationen zufolge wurden drei Personen verletzt, darunter der 32-jährige Fahrer und beide Insassen des Streifenwagens. Der Beifahrer musste mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die beiden anderen Personen wurden leicht verletzt.

Der Seat des 32-Jährigen gehörte ihm wohl nicht.  © Medienportal Grimma/Sören Müller

Der Fahrer verstieß gegen mehrere Gesetze

Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr waren am Unfallort.  © Medienportal Grimma/Sören Müller

Weitere Ermittlungen ergaben dann den mutmaßlichen Grund, wieso der 32-Jährige floh. Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Außerdem hatte er den Seat Exeo vorher entwendet. Die weiteren Ermittlungen dazu laufen. Im Laufe des Freitags sollen weitere Informationen folgen.

Von vor Ort erfuhr TAG24, dass die Freiwillige Feuerwehr Zschoppach ausrückte, um die Unfallstelle zu sichern und ausgelaufene Betriebsmittel zu beseitigen. Die Straße wurde währenddessen voll gesperrt.

Titelfoto: Bildmontage: Medienportal Grimma/Sören Müller

