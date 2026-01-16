Drei Verletzte: 32-Jähriger flieht vor Polizei und kracht in Streifenwagen
Von Tamina Porada
Grimma (Sachsen)- In der Nacht zu Freitag wurden Polizeibeamte in einen Unfall in Grimma verwickelt. Ein Streifenwagen und ein Seat Exeo krachten ineinander.
Es kam gegen 0.45 Uhr auf der Obstlandstraße zu dem Zusammenstoß. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf TAG24-Anfrage.
Demnach wollte sich der 32-jährige Fahrer einer Polizeikontrolle entziehen und floh. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.
Im Ortsteil Dürrweitzschen fuhr der Mann dann links an einem Streifenwagen vorbei, krachte dabei aber frontal in ein weiteres Polizeiauto.
Ersten Informationen zufolge wurden drei Personen verletzt, darunter der 32-jährige Fahrer und beide Insassen des Streifenwagens. Der Beifahrer musste mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die beiden anderen Personen wurden leicht verletzt.
Der Fahrer verstieß gegen mehrere Gesetze
Weitere Ermittlungen ergaben dann den mutmaßlichen Grund, wieso der 32-Jährige floh. Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.
Außerdem hatte er den Seat Exeo vorher entwendet. Die weiteren Ermittlungen dazu laufen. Im Laufe des Freitags sollen weitere Informationen folgen.
Von vor Ort erfuhr TAG24, dass die Freiwillige Feuerwehr Zschoppach ausrückte, um die Unfallstelle zu sichern und ausgelaufene Betriebsmittel zu beseitigen. Die Straße wurde währenddessen voll gesperrt.
Titelfoto: Bildmontage: Medienportal Grimma/Sören Müller