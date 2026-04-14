Frau verliert Kontrolle über SUV und landet im Bachbett

Kottmar (Landkreis Görlitz) - Kurioser Unfall am Dienstagvormittag in Kottmarer Ortsteil Eibau: Dort ist eine Frau mit ihrem Auto in einem Bachbett gelandet.

Der SUV landete im Bachbett. © xcitepress/Thomas Baier

Wie die Polizeidirektion Görlitz auf Anfrage von TAG24 mitteilte, habe die Fahrerin (66) eines SUV Honda gegen 10.45 Uhr auf einem Parkplatz auf der Hauptstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Daraufhin sei sie mit dem Wagen über die Stützmauer gefahren und anschließend im Bachbett gelandet.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kottmar sicherten zunächst den SUV und mussten ein Geländer durchtrennen, um diesen im Anschluss wieder auf die Straße zu ziehen. Zuvor wurde die Fahrerin aus dem Honda befreit.

Die 66-Jährige hatte Glück im Unglück und sei nicht verletzt worden, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.