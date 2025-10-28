Horror-Unfall im Erzgebirge: Drei Schwerverletzte, ein Pferd gestorben
Sayda - Ein tragischer Unfall ereignete sich am Montagabend im Erzgebirge. Bei einem missglückten Überholmanöver wurden fünf Personen zum Teil schwer verletzt, ein Pferd starb.
Gegen 18.10 Uhr war ein 35-jähriger Honda-Fahrer auf der S212 aus Sayda kommend unterwegs und wollte ein anderes Auto überholen.
Dabei bemerkte er eine entgegenkommende, voll besetzte Pferde-Kutsche zu spät, und es kam zur Kollision. Anschließend krachte der Honda gegen eine Leitplanke, kam dort zum Stehen.
Wie die Polizei mitteilte, wurden durch den Unfall der Honda-Fahrer, der Kutscher (63) sowie ein Fahrgast (49) schwer und zwei weitere Fahrgäste (34 und 47) leicht verletzt.
Die vier weiteren Fahrgäste erlitten einen Schock. Sie wurden in ein nahe gelegenes Hotel gebracht und medizinisch betreut.
Straße stundenlang gesperrt
Auch die beiden Pferde mussten anschließend von einem Tierarzt behandelt werden. Eines von ihnen wurde noch vor Ort erlöst. Über den jetzigen Gesundheitsstand des anderen Tieres ist laut Polizeiinformationen derzeit nichts bekannt.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 25.000 Euro.
Neben Rettungsdienst, zwei Notärzten und der Polizei waren auch die Feuerwehren Sayda und Ullersdorf im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle sowie den Honda ab und leuchteten die Unfallstelle aus.
Die Staatsstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.
