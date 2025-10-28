Horror-Unfall im Erzgebirge: Drei Schwerverletzte, ein Pferd gestorben

Sayda - Ein tragischer Unfall ereignete sich am Montagabend im Erzgebirge . Bei einem missglückten Überholmanöver wurden fünf Personen zum Teil schwer verletzt, ein Pferd starb.

Der 35-jährige Honda-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © André März

Gegen 18.10 Uhr war ein 35-jähriger Honda-Fahrer auf der S212 aus Sayda kommend unterwegs und wollte ein anderes Auto überholen.

Dabei bemerkte er eine entgegenkommende, voll besetzte Pferde-Kutsche zu spät, und es kam zur Kollision. Anschließend krachte der Honda gegen eine Leitplanke, kam dort zum Stehen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden durch den Unfall der Honda-Fahrer, der Kutscher (63) sowie ein Fahrgast (49) schwer und zwei weitere Fahrgäste (34 und 47) leicht verletzt.

Die vier weiteren Fahrgäste erlitten einen Schock. Sie wurden in ein nahe gelegenes Hotel gebracht und medizinisch betreut.