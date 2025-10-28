Zwei Verletzte bei Crash in Sachsen
Dürrröhrsdorf-Dittersbach - Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Dürrröhrsdorf-Dittersbach (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) sind zwei Menschen verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer (34) eines Opel Astra gegen 8.30 Uhr auf der K8704 von Wünschendorf in Richtung Dittersbach unterwegs.
Dabei geriet er kurz nach dem Ortsausgang in einer Linkskurve nach rechts auf den Randstreifen und danach links von der Fahrbahn ab.
Als er schließlich wieder zurück auf die Straße fuhr, stieß er dort mit einem Ford Edge (Fahrer 44) zusammen. Der 44-Jährige war laut Polizei gerade auf einer Probe- bzw. Werkstattfahrt.
Der 34-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Ford-Fahrer wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in eine Klinik, hieß es weiter.
Die Kreisstraße war laut TAG24-Informationen bis gegen 11.15 Uhr voll gesperrt.
Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Marko Förster