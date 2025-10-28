 1.575

Zwei Verletzte bei Crash in Sachsen

Von Karolin Wiltgrupp

Dürrröhrsdorf-Dittersbach - Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Dürrröhrsdorf-Dittersbach (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) sind zwei Menschen verletzt worden.

Beide Fahrzeuge zeigen erhebliche Schäden nach dem Unfall.  © Marko Förster

Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer (34) eines Opel Astra gegen 8.30 Uhr auf der K8704 von Wünschendorf in Richtung Dittersbach unterwegs.

Dabei geriet er kurz nach dem Ortsausgang in einer Linkskurve nach rechts auf den Randstreifen und danach links von der Fahrbahn ab.

Als er schließlich wieder zurück auf die Straße fuhr, stieß er dort mit einem Ford Edge (Fahrer 44) zusammen. Der 44-Jährige war laut Polizei gerade auf einer Probe- bzw. Werkstattfahrt.

Der 34-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Ford-Fahrer wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in eine Klinik, hieß es weiter.

Die Autos kollidierten, als der 34-jährige Opel-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor.  © Marko Förster

Die Kreisstraße war laut TAG24-Informationen bis gegen 11.15 Uhr voll gesperrt.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

