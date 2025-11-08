Überholmanöver geht schief: Crash auf Autobahnzubringer, zwei Verletzte

Hartenstein - Eine VW-Fahrerin (60) wollte am Freitagnachmittag bei Hartenstein (Landkreis Zwickau ) einen Lkw auf einer Landstraße überholen, übersah dabei einen entgegenkommenden Skoda, der nur durch schnelles Ausweichen einen Frontalcrash verhindern konnte. Dennoch krachte es gewaltig.

Im Skoda sprangen die Airbags auf. Die S255 musste nach dem Unfall kurzzeitig gesperrt werden. © Niko Mutschmann

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 14.20 Uhr auf der S255, einem Autobahnzubringer. Die 60 Jahre alte VW-Fahrerin war demnach hinter einem Lkw unterwegs.

Die Frau setzte plötzlich zum Überholen an und übersah dabei einen entgegenkommenden Skoda. Blitzschnell reagierte die Skoda-Fahrerin (52), lenkte ihren Wagen gegen die Leiplanke und verhinderte damit einen fatalen Zusammenstoß. Durch den Crash mit der Leiplanke wurde der Skoda seitlich beschädigt, die Airbags sprangen auf!

"Die Verursacherin der Gefahrensituation schaffte es zwischen dem Lkw und dem Skoda hindurchzufahren, verlor aber anschließend die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mit der Leitplanke auf der rechten Fahrbahnseite", so eine Polizeisprecherin.

Die 60-jährige VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ihre Beifahrerin (54) kam mit leichten Verletzungen davon.