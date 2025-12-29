 3.695

Neuschnee auf Sachsens Straßen: Unfall im Erzgebirge

Am Montag kam es im Erzgebirge und im Umland zu Schneefällen. Dies sorgte für Verkehrsbehinderungen und Unfällen auf Sachsens Straßen.

Von Claudia Ziems

Erzgebirgskreis - Der Winter ist zurück in Sachsen! Temperaturen um den Gefrierpunkt und Schneefälle sorgen für Verkehrsbehinderungen.

Auf der Chemnitzer Straße krachte ein VW mit einem Laster zusammen.
Auf der Chemnitzer Straße krachte ein VW mit einem Laster zusammen.  © André März

Gegen 11.30 Uhr krachte es am Montag auf der Chemnitzer Straße zwischen Niederdorf und Pfaffenhain.

Hier geriet eine VW-Fahrerin ins Schleudern und krachte frontal mit einem Laster zusammen.

Nach ersten Informationen vom Unfallort wurde die Frau verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden.

Ansturm auf Discounter in Bautzen: Deshalb stehen so viele extrem früh an
Bautzen Ansturm auf Discounter in Bautzen: Deshalb stehen so viele extrem früh an

Die Feuerwehr Niederdorf sicherte die Unfallstelle ab. Im Einsatz waren zirka 13 Kameraden. Die Chemnitzer Straße musste zwischen Niederdorf und Pfaffenhain in beide Richtungen gesperrt werden.

Am Montag und auch in der Nacht zu Dienstag kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Sachsen zu weiteren Schneefällen kommen. Ab Mittwoch ist dann Schneeregen vorhergesagt.

Erst am Wochenende sorgte Blitzeis für zahlreiche Unfälle.

Titelfoto: André März

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: