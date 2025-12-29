Neuschnee auf Sachsens Straßen: Unfall im Erzgebirge

Erzgebirgskreis - Der Winter ist zurück in Sachsen ! Temperaturen um den Gefrierpunkt und Schneefälle sorgen für Verkehrsbehinderungen.

Auf der Chemnitzer Straße krachte ein VW mit einem Laster zusammen. © André März

Gegen 11.30 Uhr krachte es am Montag auf der Chemnitzer Straße zwischen Niederdorf und Pfaffenhain.

Hier geriet eine VW-Fahrerin ins Schleudern und krachte frontal mit einem Laster zusammen.

Nach ersten Informationen vom Unfallort wurde die Frau verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden.

Die Feuerwehr Niederdorf sicherte die Unfallstelle ab. Im Einsatz waren zirka 13 Kameraden. Die Chemnitzer Straße musste zwischen Niederdorf und Pfaffenhain in beide Richtungen gesperrt werden.