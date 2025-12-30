Opel fliegt aus Kurve und kracht gegen Baum

Weißenborn - Bei einem Unfall am Dienstagvormittag in Mittelsachsen wurden zwei Personen und ein Kleinkind leicht verletzt.

Der Opel musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. © Marcel Schlenkrich

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Unfall gegen 10.35 Uhr gemeldet.

Die 21-jährige Opel-Fahrerin kam auf der Lichtenberger Straße zwischen Weißenborn und Lichtenberg in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und kollidierte erst mit einem Leitpfosten, dann mit einem Baum und rutschte anschließend einen Hang hinunter.

Die 21-Jährige, ihr Beifahrer (24) und ein Kleinkind wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Werkfeuerwehr Weißenborn sicherte zunächst das Fahrzeug vor dem Wegrutschen, bevor es abgeschleppt wurde.

Die Lichtenberger Straße war bis 12.15 Uhr voll gesperrt.