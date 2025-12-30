Opel fliegt aus Kurve und kracht gegen Baum
Weißenborn - Bei einem Unfall am Dienstagvormittag in Mittelsachsen wurden zwei Personen und ein Kleinkind leicht verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, wurde der Unfall gegen 10.35 Uhr gemeldet.
Die 21-jährige Opel-Fahrerin kam auf der Lichtenberger Straße zwischen Weißenborn und Lichtenberg in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und kollidierte erst mit einem Leitpfosten, dann mit einem Baum und rutschte anschließend einen Hang hinunter.
Die 21-Jährige, ihr Beifahrer (24) und ein Kleinkind wurden bei dem Unfall leicht verletzt.
Die Werkfeuerwehr Weißenborn sicherte zunächst das Fahrzeug vor dem Wegrutschen, bevor es abgeschleppt wurde.
Die Lichtenberger Straße war bis 12.15 Uhr voll gesperrt.
Im Laufe des Dienstags kam es aufgrund des Schneefalls und der anhaltenden Kälte zu mehreren Unfällen. So rutschte unter anderem ein Mitsubishi bei Breitenbrunn ins Schwarzwasser.
Titelfoto: Marcel Schlenkrich