Straße nach tödlichem Unfall im Erzgebirge weiterhin gesperrt

Marienberg - Schrecklicher Winter-Unfall im Erzgebirge : Ein Kleinbus krachte am Samstagnachmittag frontal gegen einen Baum. Eine Person überlebte den Zusammenstoß nicht, weitere wurden verletzt. Die Kreisstraße ist weiterhin voll gesperrt.

Ein Kleinbus kollidierte am Samstagnachmittag im Erzgebirge mit einem Baum. Eine Person kam bei dem Unfall ums Leben. © André März

Der tödliche Unfall geschah laut Polizei gegen 17.20 Uhr auf der Steinbacher Straße (K8104), einer Verbindungsstraße zwischen Satzung und Steinbach. Zu diesem Zeitpunkt war die Straße spiegelglatt, dazu kam dichter Nebel.

Ein 40-Jähriger war mit seinem Renault-Kleinbus und acht weiteren Insassen auf der K8104 unterwegs, als er etwa 30 Meter vor der Einmündung zum Hirtsteinweg in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum krachte.

Der Aufprall war so heftig, dass die Front des Fahrzeugs eingedrückt wurde und die Airbags aufsprangen.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus, die K8104 musste komplett gesperrt werden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden bei dem Unfall drei Personen (w/20, m/40, m/50) schwer und fünf Personen (w/21, w/35, w/38, w/67, m/35) leicht verletzt. Die 48-jährige Insassin erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.