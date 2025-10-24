Straßensperrung nach schwerem Unfall: Kia landet auf dem Dach, Beetle kracht hinein

Am Freitagvormittag kam in Mittelsachsen ein Kia-Fahrer von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Auto und landete auf dem Dach.

Von Sarah Fuchs

Erlau - Heftiger Unfall in Mittelsachsen: Am Freitagvormittag kam ein Kia-Fahrer von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Auto und landete auf dem Dach. Zwei Personen wurden offenbar verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Unfall gegen 9.20 Uhr gemeldet. Der Kia-Fahrer war auf der Mittweidaer Straße (S200) aus Richtung Mittweida kommend unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab kam. Daraufhin geriet der Kia in den Straßengraben, beschädigte dabei ein Verkehrsschild und wühlte den Boden auf. Anschließend wurde das Auto offenbar zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er auf dem Dach zum Liegen kam. Ein heranfahrender VW Beetle-Fahrer, der in Richtung Mittweida unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen und krachte gegen den überschlagenen Kia.

Staatsstraße in beide Richtungen gesperrt