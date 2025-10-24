Straßensperrung nach schwerem Unfall: Kia landet auf dem Dach, Beetle kracht hinein
Erlau - Heftiger Unfall in Mittelsachsen: Am Freitagvormittag kam ein Kia-Fahrer von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Auto und landete auf dem Dach. Zwei Personen wurden offenbar verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, wurde der Unfall gegen 9.20 Uhr gemeldet.
Der Kia-Fahrer war auf der Mittweidaer Straße (S200) aus Richtung Mittweida kommend unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab kam.
Daraufhin geriet der Kia in den Straßengraben, beschädigte dabei ein Verkehrsschild und wühlte den Boden auf. Anschließend wurde das Auto offenbar zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er auf dem Dach zum Liegen kam.
Ein heranfahrender VW Beetle-Fahrer, der in Richtung Mittweida unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen und krachte gegen den überschlagenen Kia.
Staatsstraße in beide Richtungen gesperrt
Bisher noch unbestätigten Informationen zufolge wurde der Kia-Fahrer schwer und der Beetle-Fahrer leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht.
Dabei übernahm die Feuerwehr Erlau, die als erste am Unfallort ankamen, die Erstversorgung, bevor sie die Verletzten an den Rettungsdienst übergeben konnten.
Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.
Die Unfallaufnahme und die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Die S200 ist weiterhin zwischen Lauenhain und Erlau in beide Fahrtrichtungen gesperrt.
Auf der Mittweidaer Straße kommt es immer wieder zu Unfällen. So überschlug sich nur wenige Kilometer vom Unfallort entfernt im August ein Transporter. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, überschlug sich und landete auf einem Feld. Für die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch am Unfallort.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas (2)