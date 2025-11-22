Tödlicher Unfall im Erzgebirge: Škoda stößt frontal mit Laster zusammen

Großolbersdorf - Schrecklicher Unfall am Samstagmittag im Erzgebirge : Ein Škoda stieß frontal mit einem Lkw zusammen. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät - er starb noch an der Unfallstelle.

Der Škoda wurde auf ein Feld geschleudert und völlig zerstört. Der Fahrer starb bei dem tragischen Unfall. © Haertelpress

Der tragische Crash geschah laut Polizeiangaben gegen 11 Uhr auf der B174 bei Großolbersdorf. Aus bisher unbekannter Ursache stieß der Škoda mit einem entgegenkommenden Laster zusammen.

Der Zusammenprall war so heftig, dass das Auto auf ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Zahlreiche Fahrzeugteile verteilten sich auf der Straße, die B174 verwandelte sich in ein Trümmerfeld.

Schnell rückten Rettungskräfte an, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Die Bundesstraße wurde komplett gesperrt. Doch die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für den Škoda-Fahrer tun. Laut Polizeiangaben starb der Tscheche an seinen schweren Verletzungen.