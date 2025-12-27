Unfall auf Bundesstraße im Erzgebirge: Suzuki kracht gegen Baum

Annaberg-Buchholz - Am 2. Weihnachtsfeiertag krachte es auf einer Bundesstraße bei Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge )! Zwei Autos kollidierten miteinander, eines der Fahrzeuge knallte gegen einen Baum.

Ein Suzuki krachte nach einem Zusammenstoß mit einem Ford gegen einen Baum. Das Auto wurde im Frontbereich schwer beschädigt. © André März

Der Unfall geschah gegen 15.30 Uhr auf der B101 zwischen Annaberg-Buchholz und dem Abzweig nach Wiesa.

Aus bisher unbekannter Ursache stieß ein Suzuki mit einem Ford zusammen. Der Suzuki krachte anschließend gegen einen Baum.

Kurz nach dem Unfall rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte an. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Laut ersten Informationen wurden drei Personen verletzt.

