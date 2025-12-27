 1.401

Unfall auf Bundesstraße im Erzgebirge: Suzuki kracht gegen Baum

Auf der B101 bei Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) krachte es am Freitag: Ein Ford stieß mit einem Suzuki zusammen, der wiederum gegen einen Baum krachte.

Von Julian Winkler

Annaberg-Buchholz - Am 2. Weihnachtsfeiertag krachte es auf einer Bundesstraße bei Annaberg-Buchholz (Erzgebirge)! Zwei Autos kollidierten miteinander, eines der Fahrzeuge knallte gegen einen Baum.

Ein Suzuki krachte nach einem Zusammenstoß mit einem Ford gegen einen Baum. Das Auto wurde im Frontbereich schwer beschädigt.  © André März

Der Unfall geschah gegen 15.30 Uhr auf der B101 zwischen Annaberg-Buchholz und dem Abzweig nach Wiesa.

Aus bisher unbekannter Ursache stieß ein Suzuki mit einem Ford zusammen. Der Suzuki krachte anschließend gegen einen Baum.

Kurz nach dem Unfall rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte an. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Laut ersten Informationen wurden drei Personen verletzt.

Auch der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.  © André März

Unklar ist noch, wie es zum Crash kommen konnte. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

