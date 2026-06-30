Unfall auf Bundesstraße: Range Rover prallt gegen geparkte Autos

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Auf der B169 in Lößnitz ist am Montagnachmittag der Fahrer eines Range Rovers gegen einen geparkten Skoda und einen VW geprallt.

Von Victoria Winkel

Lößnitz - In Lößnitz (Erzgebirgskreis) hat es am Montagnachmittag auf der B169 einen schweren Unfall gegeben.

An den beiden geparkten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden.
An den beiden geparkten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden.  © Niko Mutschmann

Der Fahrer eines Range Rovers war gegen 15.30 Uhr auf der B169/Auer Straße aus unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei geparkte Fahrzeuge gestoßen. Dabei handelte es sich um einen Skoda und einen VW.

Nach Informationen vom Unfallort musste der Range-Rover-Fahrer medizinisch versorgt werden. Wie schwer er verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Laut Polizei konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

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Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Lößnitz im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern. Die Kameraden klemmten die Batterien der drei Fahrzeuge ab und banden auslaufende Betriebsmittel.

Der Fahrer des Range Rovers musste medizinisch untersucht werden. Er war zuvor aus unklarer Ursache in zwei geparkte Autos gefahren.
Der Fahrer des Range Rovers musste medizinisch untersucht werden. Er war zuvor aus unklarer Ursache in zwei geparkte Autos gefahren.  © Niko Mutschmann

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Titelfoto: Niko Mutschmann

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