Vier Verletzte! Sächsische Bundesstraße nach Crash voll gesperrt

Grimma - Vier Verletzte sind das Resultat eines Vorfahrtsfehlers auf der Bundesstraße 107 bei Grimma.

Am Abzweig nach Schaddel waren zwei Autos zusammengestoßen. © Medienportal-Grimma/Sören Müller

Der Unfall hatte sich um 12.45 Uhr zwischen Nimbschen und Großbothen ereignet.

Am Abzweig nach Schaddel kollidierten ein Ford und ein Opel.

"Vier Personen wurden dabei verletzt", sagte Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Anfrage. "Die Schwere der Verletzungen ist noch unklar."

Unfallursache könnte nach derzeitigem Stand ein Vorfahrtsfehler gewesen sein, so der Sprecher weiter.

Die B107 musste im Unfallbereich zwischen Nimbschen und Großbothen voll gesperrt werden.