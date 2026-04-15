Zahlen angestiegen: Zu so vielen Unfällen ist es 2025 in Südwestsachsen gekommen

Zwickau - Die Polizei Zwickau hat Bilanz gezogen und im vergangenen Jahr einen leichten Anstieg bei den Verkehrsunfällen im Landkreis und im Vogtland festgestellt.

Schwerer Unfall im Februar 2025 in Oelsnitz/V. Bei einem Frontalzusammenstoß von einem Audi und einem VW wurden drei Personen verletzt. (Archivfoto) © NEWS5 / Stephan Fricke

Wie die Polizei mitteilt, ist es in den beiden Regionen 2025 zu insgesamt 13.535 Verkehrsunfällen gekommen. Das ist ein Anstieg um 2,6 Prozent im Vergleich zu 2024. Damit bleiben die Zahlen seit etwa sechs Jahren auf einem ähnlichen Niveau.

Bei mehr als 1500 Crashs gab es Verletzte, insgesamt waren es 1881 Personen, 18 Unfallopfer verstarben dabei.

"Auf Autobahnen ging die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um 28,9 Prozent zurück", so eine Polizeisprecherin.

Die häufigste Unfallursache sind nicht Alkohol oder Drogen, die machen nicht einmal 300 Unfälle aus, sondern Vorfahrtsfehler (knapp 21 Prozent), Raserei (knapp 20 Prozent) oder zu geringer Sicherheitsabstand (9,5 Prozent).