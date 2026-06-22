"Griehgeniffte", "Forzkapsel" oder "biedln"? Die Vogtländer haben ihr "Wort des Jahres" gewählt

Plauen - Bereits zum dritten Mal durften die Vogtländer ihren neuen Dialektliebling wählen. Mehr als 1200 Stimmen wurden dazu abgegeben.

Das Vogtland hat gewählt und sich für ein neues "Wort des Jahres" entschieden. (Symbolfoto) © 123RF/ismaeljs

Sechs Begriffe standen zur Wahl. Am Ende gewann "Griehgeniffte" (geriebene grüne Klöße) mit 24,6 Prozent der Stimmen. Dicht dahinter folgten "Forzkapsel" (Bett) und "biedln" (verpetzen).

Nach "Aaziehzeich" im Jahr 2024 und "Hietroochbrettl" im vergangenen Jahr steht damit bereits der dritte Gewinner der beliebten Abstimmung fest.

Über 1200 Vogtländer haben an der Wahl teilgenommen und somit dazu beigetragen, die vogtländische Mundart lebendig zu halten.

Im Rahmen des Festwochenendes zu "30 Jahre Vogtlandkreis" und dem 65. Plauener Spitzenfest wurde der Gewinner am Sonntagabend auf der Bühne des Vogtlandradios vom Landrat Thomas Hennig (48, CDU), den Vogtländischen Hoheiten sowie von der als "Landrätin" Resi bekannten Therese Langhof-Thomas verkündet.

"Die Wahl zum Vogtländischen 'Wort des Jahres' hat sich inzwischen zu einer schönen Tradition entwickelt. Jahr für Jahr zeigt sich, wie groß das Interesse an unserer Mundart und ihren besonderen Begriffen ist", sagte Landrat Hennig.

Mit dem Begriff "Griehgeniffte" hat sich ein Wort rund um eine typisch vogtländische Spezialität durchgesetzt. Das überraschte den 48-Jährigen nicht: "Sprache, Traditionen und regionale Küche gehören eng zusammen und machen unsere Heimat unverwechselbar."