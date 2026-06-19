Millionen-Projekt: Diese sächsische Achterbahn ist eine Weltneuheit

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Im Freizeitpark Plohn (Vogtland) gibt's eine Attraktion mehr: Die neue Wasserachterbahn "Dønnervind" wurde am Freitag eröffnet.

Von Robert Preuße

Lengenfeld/Vogtland - Sachsen hat seit Freitag eine Attraktion mehr: Im Freizeitpark Plohn im vogtländischen Lengenfeld wurde die weltweit erste Multi-Launch-Wasserachterbahn "Dønnervind" eröffnet. Das Millionenprojekt zeichnet sich durch seine plötzlichen Beschleunigungen aus.

Parkinhaber Jan Völkel (45) freut sich über die neue Attraktion.
Parkinhaber Jan Völkel (45) freut sich über die neue Attraktion.  © Uwe Meinhold

Hier kommen Adrenalinjunkies auf ihre Kosten: Nach dem Start wird der Besucher plötzlich wie bei einem Katapult mit 53 Kilometer pro Stunde aus dem Wasser hinaus auf die Schienen geschossen, so Jan Völkel (45), Co-Chef des Freizeitparks. "Das gibt es bei diesem Achterbahn-Typ noch nicht."

Dann geht es auf einer Streckenlänge von 535 Metern und auf einer Fahrzeit von zweieinhalb Minuten sowohl durch die Luft als auch durch Wasser.

Dabei wird das Fahrgeschäft durch Magnetantriebe beschleunigt. Für den Freizeitpark Plohn ist es die siebte Achterbahn - und laut Park das größte Einzelinvestment.

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Die Bauarbeiten begannen im Februar vergangenen Jahres und dauerten bis in den Juni. Stattliche 13 Millionen Euro hat die Anlage gekostet - 2,8 Millionen Euro wurden durch Landesmittel aufgebracht.

"Ich bin einfach froh, dass das Projekt jetzt abgeschlossen ist. Es war für uns eine riesige Herausforderung, es umzusetzen", erzählt Völkel.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU, l.) weihte die Wasserachterbahn am Freitag ein.
Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU, l.) weihte die Wasserachterbahn am Freitag ein.  © Uwe Meinhold
Die Achterbahn Dønnervind hat 13 Millionen Euro gekostet.
Die Achterbahn Dønnervind hat 13 Millionen Euro gekostet.  © Uwe Meinhold

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) ließ sich die Premiere nicht entgehen: "Die Achterbahn stärkt die Attraktivität des Vogtlandes als Reiseziel und schafft einen weiteren Anlass für Familien, die Region zu besuchen."

Titelfoto: Uwe Meinhold

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