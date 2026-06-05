Nach Schüssen auf Sylt: Zwei Tatverdächtige vor Haftrichter

Sylt - Nach den Schüssen auf einen Barber-Shop auf der Insel Sylt sollen die beiden Tatverdächtigen am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Niebüll vorgeführt werden.

Am Mittwoch wurden mindestens drei Schüsse auf einen Barber-Shop abgegeben. © Lea Albert/dpa

Nach einem 15-Jährigen beantragte die Staatsanwaltschaft Flensburg auch gegen den zweiten Beschuldigten den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls, wie die Polizei berichtete. Der 23-Jährige war nach dem Vorfall auf der Nordseeinsel ebenfalls festgenommen worden.

Gegen den 15-Jährigen wird wegen Verdachts des versuchten Totschlags sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

Die intensiv geführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen hätten nunmehr auch gegen den zweiten Beschuldigten den dringenden Verdacht der Beihilfe zum versuchten Totschlag erhärtet, wie die Polizei berichtete.

Ihm wird zur Last gelegt, mit dem 15-Jährigen nach Sylt gefahren zu sein und dort dessen Tatausführung zumindest gefördert zu haben.