Nach Sieg vor 23 Jahren: Würde Alexander Klaws noch einmal bei DSDS teilnehmen?

Hamburg - Es war DAS TV-Event überhaupt: 2003 flimmerte " Deutschland sucht den Superstar " das erste Mal über die Bildschirme. Ganz Deutschland hielt den Atem an, als es schließlich hieß: Alexander Klaws (42) ist Sieger der ersten Staffel! Ob der 42-Jährige heute noch einmal an der Castingshow teilnehmen wüdrde?

Alexander Klaws (42) würde wahrscheinlich nicht noch einmal bei DSDS mitmachen. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Schließlich startete der Sänger nach seinem Sieg im Musik-Business voll durch - unter anderem als Hauptdarsteller im Musical "Tarzan". "Mit meinem Wissen von heute wahrscheinlich nicht", so Klaws im Gespräch mit "OK! Magazin" auf die Frage nach einer wiederholten DSDS-Teilnahme.

"Damals war eine ganz andere Zeit. Und ich war vom Alter, vom Wesen her ein anderer Mensch." Ob er die Teilnahme bereut? Fehlanzeige. Im Gegenteil: Für ihn sei alles genau so gekommen, wie es sollte. Er habe jede Chance genutzt und sei noch lange nicht am Ende seiner Träume angekommen. "Alles war richtig, wie es war, alles hat seinen Grund."

Und sogar ein kleines Augenzwinkern kann er sich nicht verkneifen: "Selbst wenn ich heute hingehen würde, glaube ich, würde ich den ganzen Laden auch noch mal auf links drehen." Trotzdem ist er froh, dass er diesen Weg bereits damals gegangen ist und heute nicht mehr antreten muss.