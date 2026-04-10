Nach Sieg vor 23 Jahren: Würde Alexander Klaws noch einmal bei DSDS teilnehmen?
Hamburg - Es war DAS TV-Event überhaupt: 2003 flimmerte "Deutschland sucht den Superstar" das erste Mal über die Bildschirme. Ganz Deutschland hielt den Atem an, als es schließlich hieß: Alexander Klaws (42) ist Sieger der ersten Staffel! Ob der 42-Jährige heute noch einmal an der Castingshow teilnehmen wüdrde?
Schließlich startete der Sänger nach seinem Sieg im Musik-Business voll durch - unter anderem als Hauptdarsteller im Musical "Tarzan". "Mit meinem Wissen von heute wahrscheinlich nicht", so Klaws im Gespräch mit "OK! Magazin" auf die Frage nach einer wiederholten DSDS-Teilnahme.
"Damals war eine ganz andere Zeit. Und ich war vom Alter, vom Wesen her ein anderer Mensch." Ob er die Teilnahme bereut? Fehlanzeige. Im Gegenteil: Für ihn sei alles genau so gekommen, wie es sollte. Er habe jede Chance genutzt und sei noch lange nicht am Ende seiner Träume angekommen. "Alles war richtig, wie es war, alles hat seinen Grund."
Und sogar ein kleines Augenzwinkern kann er sich nicht verkneifen: "Selbst wenn ich heute hingehen würde, glaube ich, würde ich den ganzen Laden auch noch mal auf links drehen." Trotzdem ist er froh, dass er diesen Weg bereits damals gegangen ist und heute nicht mehr antreten muss.
Dieter Bohlen besuchte Alexander Klaws bei "Tarzan"-Musical
Wer damals bereits ebenfalls Teil der Show war und bis heute mit einer kurzen Unterbrechung geblieben ist: Dieter Bohlen (72). Der Kontakt zwischen dem Pop-Titan und Klaws sei über die Jahre allerdings ist nie abgerissen. Die beiden tauschen sich regelmäßig aus, besuchen sich sogar gegenseitig bei Projekten.
Erst kürzlich schaute Bohlen im Musical "Tarzan" vorbei, wofür Klaws für einige Aufführungen wieder auf der Bühne steht. "Ich habe ihn gefragt: 'Wie ist es mit Bushido in der Jury?' Und er hat mich gefragt: 'Wie ist es im Dschungel?' Ja, dann hab ich gesagt 'Komm doch mal vorbei' und dann war er da", so der 42-Jährige über Bohlen.
Während die 22. Staffel DSDS bereits im vollen Gange ist, steht auch bei Klaws nach eigenen Angaben einiges an. Noch hält er sich bedeckt, doch er lässt durchblicken, dass Fans gespannt sein dürfen.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Kalaene/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa