Abschied von John Cena: So könnt Ihr seinen letzten WWE-Kampf live und kostenlos sehen

Washington D.C. - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um 2 Uhr morgens (deutscher Zeit), blicken Wrestling -Fans auf das "WWE Saturday Night's Main Event XLII". Vor allem, weil eine absolute Legende seinen letzten Kampf zeigen wird. And his name is John Cena (48)!

John Cena (48, l.) verabschiedet sich an diesem Wochenende nach 22 Jahren aus der obersten Wrestling-Liga. © WWE

Bei diesem Satz hat jeder automatisch den Entrance-Song des Publikumslieblings im Kopf.

Und entgegen seinem berühmten Motto "You can't see me" werden die deutschen Fans des Entertainers sehr wohl den 48-Jährigen sehen können.

Live, kostenlos, in Farbe und bunt – das volle Programm. Zwar liegen die Übertragungsrechte der "World Wrestling Entertainment" (WWE) bei Netflix. Aber dieses Abo braucht Ihr nicht.

Denn der Lizenz-Deal betrifft nur die USA, Kanada, Großbritannien und Lateinamerika. Da Deutschland bekanntlich in keiner dieser Regionen liegt, reicht es aus, YouTube zu haben. Denn hier wird die Show ab 2 Uhr live und – sollte es einem zu spät werden – als Re-Live auf dem WWE-Account zu sehen sein.

Aber gegen wen tritt der Athlet und Schauspieler – aktuell auch mit einem kurzen Cameo-Auftritt in der gefeierten Apple-Serie "Pluribus" zu sehen – überhaupt an?