Abschied von John Cena: So könnt Ihr seinen letzten WWE-Kampf live und kostenlos sehen
Washington D.C. - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um 2 Uhr morgens (deutscher Zeit), blicken Wrestling-Fans auf das "WWE Saturday Night's Main Event XLII". Vor allem, weil eine absolute Legende seinen letzten Kampf zeigen wird. And his name is John Cena (48)!
Bei diesem Satz hat jeder automatisch den Entrance-Song des Publikumslieblings im Kopf.
Und entgegen seinem berühmten Motto "You can't see me" werden die deutschen Fans des Entertainers sehr wohl den 48-Jährigen sehen können.
Live, kostenlos, in Farbe und bunt – das volle Programm. Zwar liegen die Übertragungsrechte der "World Wrestling Entertainment" (WWE) bei Netflix. Aber dieses Abo braucht Ihr nicht.
Denn der Lizenz-Deal betrifft nur die USA, Kanada, Großbritannien und Lateinamerika. Da Deutschland bekanntlich in keiner dieser Regionen liegt, reicht es aus, YouTube zu haben. Denn hier wird die Show ab 2 Uhr live und – sollte es einem zu spät werden – als Re-Live auf dem WWE-Account zu sehen sein.
Aber gegen wen tritt der Athlet und Schauspieler – aktuell auch mit einem kurzen Cameo-Auftritt in der gefeierten Apple-Serie "Pluribus" zu sehen – überhaupt an?
Cody Rhodes und Oba Femi läuten Mega-Event ein
Sein Gegner wurde in dem WWE-Turnier mit dem passenden Namen "Last Time is Now" ermittelt. Dort konnte sich nach einem intensiven Kraftakt "Gunther" in dem SmackDown-Match gegen "LA Knight" durchsetzen.
Fast 18 Minuten lang dauerte dieser Kampf am 5. Dezember, ehe Gunther durch Aufgabe gewann. In dem eigens für den Abschied angesetzten Wettkampf setzte er sich gegen insgesamt 15 weitere Wrestler durch.
Er und John Cena werden im vierten Match das Mega-Event in der Nacht auf Sonntag abschließen.
Eingeleitet wird das Sport-Show-Spektakel mit einem Champion-gegen-Champion-Match. Cody Rhodes (Undisputed WWE Champion) trifft dabei auf NXT-Champion Oba Femi.
Im anschließenden Single-Match legen sich die Athletinnen Bayley und Sol Ruca gegenseitig auf die Bretter, bevor es zur Tag-Team-Action übergeht. Hier treten AJ Styles und Dragon Lee gegen Je'Von Evans und Leon Slater an.
Den Abschluss macht dann als Main Event das Gunther-gegen-Cena-Match, ehe der Kult-Wrestler feierlich aus der Liga verabschiedet wird.
Titelfoto: WWE