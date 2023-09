48:36! Monarchs finden gegen die Adler zurück in die Spur

Berlin - Unnötig Spannung reingebracht! Die Dresden Monarchs haben am Samstagabend ihren neunten Saisonsieg eingefahren. Doch das 48:36 (21:0, 15:7, 6:14, 6:15) gegen die Berlin Adler war nicht so souveräner American Football, wie es erscheint.

Nico Barrow (r.) steuerte zwei Touchdowns zum Sieg der Dresden Monarchs bei. © Sonja Matysiak

Denn nach der Halbzeitpause zeigten die eigentlich bis dahin stark spielenden Königlichen ein weniger glanzvolles Gesicht.

Dass es nicht noch einmal so richtig spannend wurde, lag an der 29-Punkte-Führung, die sich Quarterback Steven Duncan und seine Kollegen in den ersten 24 Minuten selbstsicher herausspielten.



Nach der krachenden Pleite gegen die Potsdam Royals war das genau die richtige Reaktion.

Bereits nach 37 Sekunden, mit dem zweiten Spielzug, fing Tommy Wilson einen langen Ball von Duncan zum ersten Touchdown des Spiels, im zweiten Drive vier Minuten später gab's den zweiten des Briten.

Nico Barrow (15.) und Hayden Braga (19.) wurden ebenfalls von Dresdens Spielmacher perfekt bedient und auch die Defense steuerte Punkte bei.

Chris Noak (7.) fing eine Interception, lief anschließend in Berlins Endzone - 36:0 für die Monarchs.